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Erdoğan: İzmir'de denize dökerler diye bekledim, gelen giden olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'daki mitingde Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Bu iş kürekle değil, yürekle olur" dedi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:39:01 Güncelleme: 16:45:56 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Evet Platformu'nun Çorum Buluşması'nda halka hitap etti. 

Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Bugün gazeteleri okudunuz değil mi? Sabah'ı, A Haber'i izlediniz değil mi? Bütün görüntülerle vs. VIP'ten nasıl kaçtığını ( 15 Temmuz gecesi) gösteriyor. Saat 23.15'te kaçıyor. Ben de yaklaşık 03.30 gibi Yeşilköy'e iniyorum" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"(Kılıçdaroğlu) 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürleri haber verseydi ben havalimanında kendilerini beklerdim' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, ben tüm milletime çağrıyı yaptım. Benim milletim on binler, yüz binler meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da on binler vardı. Sen niye kaçıp gittin. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gideceğine orada vatandaşla beraber olsaydın ya! Niye kaçıp gittin! Bu iş yürek ister. Bu iş kürekle olmaz, yürekle olur. 'Ben darbeye karşıyım diye açıklama yaptım' diyor. İyi ki yaptın! Kapının arkasından darbeye karşı çıkmakla olmaz"

"DENİZE DÖKERLER DİYE BEKLEDİM, GELEN OLMADI"

"Birisi FETÖ'nün avukatlığını yaparken, diğeri 'evet' diyenleri İzmir'den denize dökmekten bahsediyor" diyen Erdoğan, CHP'li Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarını hatırlatarak, "Dün Gündoğdu Meydanı'nda bekledim, denize dökerler diye, gelen giden olmadı. Ya neyi denize döküyorsun, haddini bil" dedi.

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