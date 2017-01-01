Arnavutköy'deki yangında 11 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Arnavutköy'de bir evde soba devrilmesi sonucu çıkan yangında 11 yaşındaki Muhammed Talha İlçe yanarak can verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre, İstanbul Arnavutköy'de bir evde çıkan yangın faciayla bitti. Karlıbayır Mahallesi İştirak Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında yaşayan İlçe ailesi, gece sobayı yakarak yattı. Saat 06.30 sıralarında evi dumanlar sardı.



Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.



Yangın kontrol altına alındıktan sonra eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, kamyon şoförlüğü yaptığı öğrenilen ve kafasında yanıklar oluşan baba Hatem İlçe, anne Nagihan İlçe ile küçük çocukları Celil İlçe'yi evden çıkararak hastaneye götürürken bir diğer kardeş Sümeyye İlçe ise yangından yara almadan kurtuldu.

KOLTUĞUN ARKASINA SAKLANMIŞ



Yangından üzücü haber ise ekiplerin evdeki kontrolleri sırasında geldi. Evde inceleme yapan ekipler 5. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Muhammed Talha İlçe'nin cansız bedenini koltukla pencerenin arasında buldu.



Yangının soba devrilmesi sonucu çıktığı belirlenirken Muhammed Talha İlçe'nin koltuğun arkasına saklandığı öğrenildi. Talha İlçe'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.