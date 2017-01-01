AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı 16 Nisan'a sayılı günler kala final şarkısı 'Haydi Evet'i yayınladı. Arter Reklam tarafından hazırlanan şarkı için iki ayrı klip hazırlandı.
İşte şarkının sözleri:
Haydi Evet
Bugün,
Umudu yaşatmak lazım
Bugün,
Yeni şeyler söylemek lazım
Her şey daha güzel olsun diye;
Bütün bunlar!
Yarın,
Yeni bir güneş doğsun
Yarın,
Daha güzel bir gün olsun
Sen ben daha mutlu olalım diye;
Bütün bunlar!
Haydi evet; yeni umutlara,
Haydi evet; mutlu yarınlara,
Haydi evet;
Haydi bir daha, evet!
Haydi evet; taze baharlara,
Haydi evet; mutlu yarınlara,
Haydi evet;
Haydi bir daha, evet!
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