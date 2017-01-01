AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı 16 Nisan'a sayılı günler kala final şarkısı 'Haydi Evet'i yayınladı. Arter Reklam tarafından hazırlanan şarkı için iki ayrı klip hazırlandı.

İşte şarkının sözleri:

Haydi Evet



Bugün,

Umudu yaşatmak lazım

Bugün,

Yeni şeyler söylemek lazım

Her şey daha güzel olsun diye;

Bütün bunlar!

Yarın,

Yeni bir güneş doğsun

Yarın,

Daha güzel bir gün olsun

Sen ben daha mutlu olalım diye;

Bütün bunlar!

Haydi evet; yeni umutlara,

Haydi evet; mutlu yarınlara,

Haydi evet;

Haydi bir daha, evet!

Haydi evet; taze baharlara,

Haydi evet; mutlu yarınlara,

Haydi evet;

Haydi bir daha, evet!