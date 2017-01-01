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Fatih'in ünlü caddesi için 'yayalaştırma' projesi

Projenin tamamlanmasının ardından, belediye uygulamaya geçecek

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:29:15 Güncelleme: 17:45:51 DHA

Tarihi Yarımada'nın en önemli caddelerinden biri olan ve üzerinden geçen tramvay hattı ile Aksaray'dan Beyazıt Meydanı'na uzanan Ordu Caddesi, araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması için proje hazırlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şirketlerinden BİMTAŞ, İstanbul'un en önemli arterlerinden olan Vatan Caddesi; Unkapanı'ndan Aksaray'a uzanan Atatürk Bulvarı ve devamında Aksaray'dan Yenikapı'ya uzanan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddeleri´nin yeniden düzenlenmesi projelerini ihale etti. Bu projelerden en önemlisi araç trafiği ile birlikte tramvay yolunun da yer aldığı Ordu Caddesi'nin yayalaştırılması olacak.

Projenin tamamlanmasının ardından, belediye uygulamaya geçecek.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 7 dakika önce
    nihayet
  • Misafir 29 dakika önce
    Caddenin adı Ordu caddesi Atatürk ile nasıl bir bağ kurdunuz onu anlayamadım. 2. olarak ta bölgeyi bilen arkadaşlar bunu asla eleştirmez,bu kadar tarihi bir alanda esnafın gün içerisinde mal indirip bindirmesi ve bu sebeple oluşan trafik durumu gerçekten çok itici
  • Misafir 55 dakika önce
    çok güzel bu projenin eleştirilecek tek yeri daha önce neden yapılmadığı
  • Misafir 57 dakika önce
    İYİ OLUR
  • Misafir 1 saat önce
    zaten kotu trafik kilit olacak
  • Misafir 2 saat önce
    ZATEN ORALAR KİLİT HER ZAMAN BİR DE ARAÇLARA KAPATMAK NEDEN?
  • Misafir 2 saat önce
    farkındamısınız bilmiyorum ama Atatürk adı geçen bir çok yapı cad. vs hep yeniden inşa edilmeye başlandı
  • Misafir 2 saat önce
    Çok iyi bir haber. Tüm tarihi şehirlerimizde yayaların kullandığı alanların arttırılması gerekiyor. Ürün sevkiyatları gece de yapılabilir.
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