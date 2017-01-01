Fatih'in ünlü caddesi için 'yayalaştırma' projesi

Tarihi Yarımada'nın en önemli caddelerinden biri olan ve üzerinden geçen tramvay hattı ile Aksaray'dan Beyazıt Meydanı'na uzanan Ordu Caddesi, araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması için proje hazırlanacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şirketlerinden BİMTAŞ, İstanbul'un en önemli arterlerinden olan Vatan Caddesi; Unkapanı'ndan Aksaray'a uzanan Atatürk Bulvarı ve devamında Aksaray'dan Yenikapı'ya uzanan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddeleri´nin yeniden düzenlenmesi projelerini ihale etti. Bu projelerden en önemlisi araç trafiği ile birlikte tramvay yolunun da yer aldığı Ordu Caddesi'nin yayalaştırılması olacak.



Projenin tamamlanmasının ardından, belediye uygulamaya geçecek.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER