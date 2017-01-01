Fatih'in ünlü caddesi için 'yayalaştırma' projesi

Tarihi Yarımada'nın en önemli caddelerinden biri olan ve üzerinden geçen tramvay hattı ile Aksaray'dan Beyazıt Meydanı'na uzanan Ordu Caddesi, araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması için proje hazırlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şirketlerinden BİMTAŞ, İstanbul'un en önemli arterlerinden olan Vatan Caddesi; Unkapanı'ndan Aksaray'a uzanan Atatürk Bulvarı ve devamında Aksaray'dan Yenikapı'ya uzanan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddeleri´nin yeniden düzenlenmesi projelerini ihale etti. Bu projelerden en önemlisi araç trafiği ile birlikte tramvay yolunun da yer aldığı Ordu Caddesi'nin yayalaştırılması olacak.
Projenin tamamlanmasının ardından, belediye uygulamaya geçecek.
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YORUMLAR 7
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Misafir 7 dakika öncenihayet00
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Misafir 29 dakika önceCaddenin adı Ordu caddesi Atatürk ile nasıl bir bağ kurdunuz onu anlayamadım. 2. olarak ta bölgeyi bilen arkadaşlar bunu asla eleştirmez,bu kadar tarihi bir alanda esnafın gün içerisinde mal indirip bindirmesi ve bu sebeple oluşan trafik durumu gerçekten çok itici00
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Misafir 55 dakika önceçok güzel bu projenin eleştirilecek tek yeri daha önce neden yapılmadığı00
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Misafir 57 dakika önceİYİ OLUR00
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Misafir 1 saat öncezaten kotu trafik kilit olacak00
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Misafir 2 saat önceZATEN ORALAR KİLİT HER ZAMAN BİR DE ARAÇLARA KAPATMAK NEDEN?00
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Misafir 2 saat öncefarkındamısınız bilmiyorum ama Atatürk adı geçen bir çok yapı cad. vs hep yeniden inşa edilmeye başlandı00
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Misafir 2 saat önceÇok iyi bir haber. Tüm tarihi şehirlerimizde yayaların kullandığı alanların arttırılması gerekiyor. Ürün sevkiyatları gece de yapılabilir.00
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