10 NİSAN 2017
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Adana'da taksi refüjdeki ağaca çarptı

Yerde yarı baygın yatan eşinin ellerini sıkı sıkı tutan Muhammet Fatih Kölük, "Büşra beni bırakma" diye seslendi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:34:55 Güncelleme: 17:36:33 DHA

Adana'da kazada yaralanan eşinin elini sıkı sıkı tutan Muhammet Fatih Kölük (29), "Büşra beni bırakma" diye seslendi.

Kaza, öğle saatlerinde Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhammet Fatih Kölük, taksinin direksiyon kontrolünü yitirince refüjdeki ağaca çarptı. Kölük kazayı yara almadan atlatırken, yanında oturan eşi Büşra Kölük, başını ön cama çarparak ağır yaralandı. Yerde yarı baygın yatan eşinin ellerini sıkı sıkı tutan Muhammet Fatih Kölük, "Büşra beni bırakma" diye seslendi.



Genç kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Allah şifa versin
  • Misafir 43 dakika önce
    ALLAH sifa versin
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