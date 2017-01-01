Kapadokya'daki balon kazasında pilot gözaltına alındı

Nevşehir'de sıcak hava balonunun elektrik direğine çarparak düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı kazayla ilgili pilot gözaltına alındı.



Ürgüp Cumhuriyet Savcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, düşen balonun pilotu Bekir G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Bekir G.'nin işlemleri sürüyor.



Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçildiği sırada elektrik direğine çarparak düşen, 20 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunda, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Konsolos Yardımcısı olarak görev yapan Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER