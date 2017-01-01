10 NİSAN 2017
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Nevşehir Kapadokya
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Kapadokya'daki balon kazasında pilot gözaltına alındı

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Bekir G.'nin işlemleri sürüyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:37:32 Güncelleme: 18:17:10

Nevşehir'de sıcak hava balonunun elektrik direğine çarparak düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı kazayla ilgili pilot gözaltına alındı.

Ürgüp Cumhuriyet Savcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, düşen balonun pilotu Bekir G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Bekir G.'nin işlemleri sürüyor.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçildiği sırada elektrik direğine çarparak düşen, 20 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunda, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Konsolos Yardımcısı olarak görev yapan Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 31 dakika önce
    Dunyada turizm adina bi bu var az dikkat ya
  • Misafir 40 dakika önce
    adam gibi denetleyin her at bir kaza
  • Misafir 59 dakika önce
    BU KAÇINCI KARDEŞİM?????
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