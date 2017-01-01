10 NİSAN 2017
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Başbakan Yıldırım 'tekli eğitim'in uygulanacağı ilk ili açıkladı

Aydın'da düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "tekli eğitim" sistemi ile ilgili açıklama yaptı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:56:02 Güncelleme: 18:54:59 AA

Başbakan Binali Yıldırım, 'tekli eğitim' sistemine geçileceğini açıkladı.

Aydın'da düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Yıldırım, "Aydın'da bir ilki başlatıyoruz! Önümüzdeki yıldan itibaren tekli eğitime geçiyoruz. Bunun ilk uygulaması Aydın'da olacak. Öğrencilerimiz okula sabah gidip akşam eve gelecek" dedi.

"DEMOKRASİMİZ GELİŞECEK, ÖZGÜRLÜKLER GENİŞLEYECEK"

Türkiyeyi aydınlık yarınlara taşıyacaklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Aydında bir kez daha altını çizerek diyorum ki biz devlet sistemi değil, rejim değil, hükümet sistemini değiştiriyoruz. Devletin sistemi cumhuriyettir, cumhuriyet 29 Ekim 1923te bu millet tarafından kuruldu. Cumhuriyetimizi Kurtuluş Savaşımızla kurduk, canımızla kurduk, kanımızla kurduk. Hiç kimse Türkiyenin kurduğu cumhuriyeti değiştiremez, hiç kimse cumhuriyete el uzatamaz, dil uzatamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyete el uzatanların karşısında Aydının kadınlarını, gençlerini ve gazilerini bulacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Biz sadece 16 Nisanda hükümet sistemini değiştiriyoruz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Bu değişiklik cumhuriyeti daha da güçlendirecek, devlet işleri daha da hızlanacak, devlet işlerinin kalitesi artacak. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak, geleceğimiz, istiklalimiz güç kazanacak, istikbalimiz daha aydınlanacak, demokrasimiz inşallah çok daha gelişecek, özgürlükler genişleyecek, bu değişiklikle birlikte Türkiye ekonomisi şaha kalkacak." diye konuştu.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 38 dakika önce
    Kutlu davanin yigit neferi. Durmak yok yola devam
  • Misafir 39 dakika önce
    deneme tahtası oldu egitim sistemi
  • haberturk_takipcisi 52 dakika önce
    Başbakanımızın Açıklamaları Doğrultusunda Hayırlı Uğurlu Olsun, Helal Sayın Başbakanım Ağzınıza Sağlık.
  • Misafir 55 dakika önce
    ilk okullar da İngilizcenin olup olmadığından habersiz insanlar var demekki
  • Misafir 1 saat önce
    Saçmalık. O çocuk evde dinlenecek mi? Yoksa anası babasıyla zaman mı geçirecek?
  • Misafir 1 saat önce
    Eğitim bütün iktidarların elinde oyuncak oldu.eğitim sistemini sürekli değiştiren ama eğitemeyen tek ülkeyizdir Dünyada
  • Misafir 1 saat önce
    15 yildir hersey elinizde isteseydiniz avrupanin imrendigi ozgurlukte bir turkeye yaratip ulkemizi saha kaldirirdiniz ama sizin tek ozgurluk anlayisiniz sadece turbanli kardeslerimiz icin! ornegin bir transseksuel bayan hala dislanip oldurulurken onlar icin hic bir adim atilmiyor sadece fuhus alternatifinden baska is imkani sunulmuyor. lutfen yayinlayiniz hepinizin evladi var!
  • Misafir 1 saat önce
    Oh oh şahlanması iyi olur
  • Misafir 1 saat önce
    Hala kafanızın dikine gidiyorsunuz. Türkiye de çocukların okulda bulunmaya değil, daha fazla boş zamana, daha çok hobiye ihtiyacı var. Bu çocuklar bizim emekli maaşlarımızı ödeyemeyecek. hepimiz perişan olacağız.
  • Misafir 2 saat önce
    günaydın türkiye
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