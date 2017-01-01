Başbakan Yıldırım 'tekli eğitim'in uygulanacağı ilk ili açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, 'tekli eğitim' sistemine geçileceğini açıkladı.
Aydın'da düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Yıldırım, "Aydın'da bir ilki başlatıyoruz! Önümüzdeki yıldan itibaren tekli eğitime geçiyoruz. Bunun ilk uygulaması Aydın'da olacak. Öğrencilerimiz okula sabah gidip akşam eve gelecek" dedi.
"DEMOKRASİMİZ GELİŞECEK, ÖZGÜRLÜKLER GENİŞLEYECEK"
Türkiyeyi aydınlık yarınlara taşıyacaklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Aydında bir kez daha altını çizerek diyorum ki biz devlet sistemi değil, rejim değil, hükümet sistemini değiştiriyoruz. Devletin sistemi cumhuriyettir, cumhuriyet 29 Ekim 1923te bu millet tarafından kuruldu. Cumhuriyetimizi Kurtuluş Savaşımızla kurduk, canımızla kurduk, kanımızla kurduk. Hiç kimse Türkiyenin kurduğu cumhuriyeti değiştiremez, hiç kimse cumhuriyete el uzatamaz, dil uzatamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhuriyete el uzatanların karşısında Aydının kadınlarını, gençlerini ve gazilerini bulacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Biz sadece 16 Nisanda hükümet sistemini değiştiriyoruz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Bu değişiklik cumhuriyeti daha da güçlendirecek, devlet işleri daha da hızlanacak, devlet işlerinin kalitesi artacak. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak, geleceğimiz, istiklalimiz güç kazanacak, istikbalimiz daha aydınlanacak, demokrasimiz inşallah çok daha gelişecek, özgürlükler genişleyecek, bu değişiklikle birlikte Türkiye ekonomisi şaha kalkacak." diye konuştu.
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Misafir 38 dakika önceKutlu davanin yigit neferi. Durmak yok yola devam09
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Misafir 39 dakika öncedeneme tahtası oldu egitim sistemi120
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haberturk_takipcisi 52 dakika önceBaşbakanımızın Açıklamaları Doğrultusunda Hayırlı Uğurlu Olsun, Helal Sayın Başbakanım Ağzınıza Sağlık.03
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Misafir 55 dakika önceilk okullar da İngilizcenin olup olmadığından habersiz insanlar var demekki30
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Misafir 1 saat önceSaçmalık. O çocuk evde dinlenecek mi? Yoksa anası babasıyla zaman mı geçirecek?60
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Misafir 1 saat önceEğitim bütün iktidarların elinde oyuncak oldu.eğitim sistemini sürekli değiştiren ama eğitemeyen tek ülkeyizdir Dünyada120
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Misafir 1 saat önce15 yildir hersey elinizde isteseydiniz avrupanin imrendigi ozgurlukte bir turkeye yaratip ulkemizi saha kaldirirdiniz ama sizin tek ozgurluk anlayisiniz sadece turbanli kardeslerimiz icin! ornegin bir transseksuel bayan hala dislanip oldurulurken onlar icin hic bir adim atilmiyor sadece fuhus alternatifinden baska is imkani sunulmuyor. lutfen yayinlayiniz hepinizin evladi var!60
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Misafir 1 saat önceOh oh şahlanması iyi olur00
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Misafir 1 saat önceHala kafanızın dikine gidiyorsunuz. Türkiye de çocukların okulda bulunmaya değil, daha fazla boş zamana, daha çok hobiye ihtiyacı var. Bu çocuklar bizim emekli maaşlarımızı ödeyemeyecek. hepimiz perişan olacağız.60
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Misafir 2 saat öncegünaydın türkiye00