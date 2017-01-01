Başbakan Yıldırım 'tekli eğitim'in uygulanacağı ilk ili açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, 'tekli eğitim' sistemine geçileceğini açıkladı.

Aydın'da düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Yıldırım, "Aydın'da bir ilki başlatıyoruz! Önümüzdeki yıldan itibaren tekli eğitime geçiyoruz. Bunun ilk uygulaması Aydın'da olacak. Öğrencilerimiz okula sabah gidip akşam eve gelecek" dedi.

"DEMOKRASİMİZ GELİŞECEK, ÖZGÜRLÜKLER GENİŞLEYECEK"

Türkiyeyi aydınlık yarınlara taşıyacaklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Aydında bir kez daha altını çizerek diyorum ki biz devlet sistemi değil, rejim değil, hükümet sistemini değiştiriyoruz. Devletin sistemi cumhuriyettir, cumhuriyet 29 Ekim 1923te bu millet tarafından kuruldu. Cumhuriyetimizi Kurtuluş Savaşımızla kurduk, canımızla kurduk, kanımızla kurduk. Hiç kimse Türkiyenin kurduğu cumhuriyeti değiştiremez, hiç kimse cumhuriyete el uzatamaz, dil uzatamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyete el uzatanların karşısında Aydının kadınlarını, gençlerini ve gazilerini bulacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Biz sadece 16 Nisanda hükümet sistemini değiştiriyoruz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Bu değişiklik cumhuriyeti daha da güçlendirecek, devlet işleri daha da hızlanacak, devlet işlerinin kalitesi artacak. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak, geleceğimiz, istiklalimiz güç kazanacak, istikbalimiz daha aydınlanacak, demokrasimiz inşallah çok daha gelişecek, özgürlükler genişleyecek, bu değişiklikle birlikte Türkiye ekonomisi şaha kalkacak." diye konuştu.