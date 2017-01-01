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CHP'li Tuncay Özkan hakkında suç duyurusu

Trabzon mitingi sırasında polislere "it" dediği iddia edilen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:17:22 Güncelleme: 18:19:46

Habertürk haber merkezinden Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Maçka ilçesinde 7 Nisan tarihinde düzenlenen miting sırasında görevli polislere "it" dediği iddia edilen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında Belediye Başkanı Koray Koçhan suç duyurusunda bulundu.

Belediye meclis üyeleriyle adliyeye giden Koçhan:

"Hiçbir siyasetçinin vatandaşlara ve devletimizin görevli memuruna hakaret etme hakkı yoktur. Vatandaşımız tarafından bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için CHP Milletvekili Sayın Tuncay Özkan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Maçka'daki mitinginde trafik güvenliğini tehlikeye düşürmüş, Özkan'ın kendi ifadesiyle önce vatandaş olduğunu düşündüğü, sonrada polis olduğunu öğrendiği kişiye, 'Çekil oradan be, sus, terbiyesiz. Sus, hadi oradan terbiyesiz. Edepsiz seni, defol. Hadi defol, senden mi korkarız lan biz. Defol hadi it' diyerek hakaret ve tehditte bulunmuştur" dedi.

BAYKAL'IN KONUŞMA GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Trabzon'da bir otelde düzenlenen toplantıda "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın. Olmaz, kimseye bu yetki verilmez, verilmemeli" demişti.

Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Murat Suzar isimli bir kişi Baykal'dan şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından inceleme başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı göndererek, otelde yapılan konuşmanın görüntülerini istediği öğrenildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile alakalı başlattığı soruşturmasını sürdürüyor.

 

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