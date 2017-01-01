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Hrant Dink cinayeti
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Hrant Dink cinayeti davası ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı dava, tutuklu sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'in çapraz sorgusuna devam edilmek üzere, yarına ertelendi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:21:21 Güncelleme: 18:23:42 AA

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in çapraz sorgusu yapıldı. Yılmazer, mahkeme heyeti, savcı, Dink ailesi avukatları ve diğer sanıkların sorularını cevapladı.

Yılmazer'in tutuksuz sanıklardan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un sorduğu sorulara cevap vermesinin ardından, mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.

Yarınki duruşmada Yılmazer, tutuksuz sanıklardan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in sorularını cevaplayacak.

 

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