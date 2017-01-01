Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evet diyenleri denize dökeceğiz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'la ilgili hiçbir işlem yapılmamasını eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, adamına kesin ihraç talebiyle disiplin işlemi yaptı mı? Yapmadı. Ben partimin içinde böyle adam olsa bir dakika tutmam" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir parti ve kişi meselesi olmadığını ifade eden Erdoğan, sistemin kabul edilmesi durumunda 2019 yılında yapılacak olası seçimle ilgili ise, kimsenin yarına çıkma garantisi olmadığını belirtti.

Erdoğan, "Ben Rabbimin bize emrettiği şekilde hayatı yaşıyorum. Her an ölebiliriz ama hiç ölmeyecekmiş gibi de makamımızda hizmetlerimizi sürdürürüz. 2019 seçiminde aday olup olmayacağım kesinleşmiş şeyler değil. Milletimizin idrakine saygı duyacağı" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Evet diyenleri denize dökeceğiz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u ve bu milletvekili hakkında hiçbir işlem yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. "Kılıçdaroğlu, 'Denize dökeceğiz' diyen adamına kesin ihraç talebiyle disiplin işlemi yaptı mı? Yapmadı" diyen Cumhurbaşkanı, "Ben partimin içinde böyle adam olsa bir dakika tutmam" şeklinde konuştu.

"HERKESİN DÜRÜST OLMASI LAZIM"

Recep Tayyip Erdoğan, "Cezaevine girmeden önce bir milyon kişi toplandı. O gün kimse slogan da bilmiyor, parti, bayrak yok, sadece Türk bayrakları, ülkücüler, sağcılar, solcular, herkes orada. Sadece 'En büyük başkan bizim başkan.' diyorlar. O tabloyu görünce ne hissettiniz?" şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı:

"7 Ağustos'taki Yenikapı ruhu var ya adeta bu Yenikapı ruhunun yeniden ayağa kalkışı. Allah'a hamdolsun, demek ki bir sevgi, muhabbet var. O 4,5 yıl içinde yapılanlar İstanbul'da meyvesini vermiş. Durup dururken insanlar sizi sevmez. Bir hizmet var ki... Çünkü İstanbul ciddi bir badireden çıktı. O CHP belediye başkanlığının İstanbul'a getirdiği susuzluğu, çöp dağlarının İstanbul halkına yaşattıklarını, hava kirliliğini İstanbul halkının unutması mümkün mü? Birileri çıkıyor, 'CHP bizi çağdışılıktan kurtaracak.' diyor. İstanbul şu anda çağdışılık mı yaşıyor? İnsaf et. Göz var, görmüyor, kulak var, duymuyor, dil var, hakikati söylemiyor, kalpler mühürlenmiş. Şimdi 94 öncesi İstanbul'u ve Türkiye'yi düşün.

Bir de 94 sonrası Türkiye'yi ve İstanbul'u getirdiğimiz yeri düşün. A'dan Z'ye, eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, gıda, tarım, savunma sanayisinde getirdiğimiz yere bakalım. Herkesin dürüst olması lazım. Yalan konuşmayacak. Yalanın da bir sermayesi var. Onun için ben bu 16 Nisan'ı inşallah yalanların tamamen ayak altına alındığı ama hakikatin yine zirve yaptığı gün olarak görüyorum."

"BİLSEYDİM DAVET ETMEZDİM"

"Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda VIP'teki görüntüleri kameralara takıldı. Işıldakları olan araçlarla tankların yanına geliyorlar. Orada bir görüşme söz konusu. Darbecilerle temasta bulunuyorlar. Hadi sen gidebilirsin diye ona yol veriyorlar. Oradan Bakırköy İlçe Başkanı'nın evine gidiyor. Oturduğu koltuk kontrollü bir koltuktur. Oradaya kasetle geldi, kasetle gidecek. Dürüst değildir bu adam. 7 Ağustos'ta Yenikapı buluşması yapıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi davet edin diyorum. Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim davet etmezdim. Darbecilerle anlaşmış olan birini nasıl davet ederim? 15 Temmuz başarılı olsaydı, Türkiye'yi kan gövdeyi götürecek duruma getirebilirdi. Milletimizin feraseti o gece her şeyi kurtarmıştır."