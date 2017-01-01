Adana'da iki kadın sokak ortasında katledildi

Adana'da iki kadın, boş bir arazide başlarından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, kocası cezaevinde olan S.B.'nin kaynı D.B., yengesi S.B. ve arkadaşı Z.S.'nin fuhuş yaptığını öğrenince Cumhuriyet Mahallesi'ne gelerek iki kadını zorla götürdü.

Yengesini ve arkadaşını boş bir araziye götüren D.B., av tüfeği ile ikisini de başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurdu. Vatandaşlar, silah sesleri üzerine polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen iki kadın da kurtarılamadı.

D.B. ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.