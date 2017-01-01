Her biri hayallerindeki ünlüyü canlandırdı

11 Nisan 2017 Salı, 03:02:58 | Güncelleme: 03:46:32
1
1|20
Türkiye ve dünyanın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan 7-13 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için çalışan SosyalBen Vakfı gönüllüleri, Eylül 2013’den bu yana Türkiye’de 54 ilde dünyada 7 ülkede toplam 18 bin öğrencinin hayatına dokundu.
2
2|20
Gazete Habertürk'ün haberine göre vakıf en son Muğla, İzmir, Balıkesir, Samsun ve Tunceli’nin köylerinde yaşayan çocuklar için harekete geçti.
3
3|20
Resim, müzik, dans, tiyatro, yaratıcı yazarlık, kısa film, fotoğraf, spor, yaratıcı drama, sahne sanatları, icat, takı tasarımı gibi birçok alandaki çalışmalarıyla çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi hedef alan kuruluş onları İstanbul’a götürdü. 6 çocuk “Geleceğin Yıldızları” adlı kamu spotunda ünlülere ses oldu.
4
4|20
ŞİİR MERAKLISI
Muğla Köyceğiz Otmanlar Köyü’nde yaşayan ve ulaşım sıkıntısı nedeniyle farklı insanlar tanıyamadıklarını belirten 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencileri Erkan Kaplan ile Suzan Kaplan (11) vakfın sosyal drama çalışmalarına katıldı.
5
5|20
Yetenekleri de burada keşfedildi. Kamu spotunda Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ı canlandıran şiir meraklısı Erkan, “Yazdığım şiiri beğendiler. Çekimlerde ilk defa İstanbul’u gördüm.
HABERİN DEVAMI
6
6|20
Nuri Bilge Ceylan’ın kim olduğunu ilk defa orada öğrendim. Çok zor bir iş yapıyor. Onunla tanışmak isterdim. İleride sporla ilgilenmek istiyorum” diye konuştu.
7
7|20
‘SET VE YÖNETMENİ ÖĞRENDİM’
Filmde çok sevdiği Türkan Şoray’ı canlandıran Suzan Kaplan ise “SosyalBen gönüllüleri benim sanata ve tiyatroya yatkın olduğumu söylediler.
8
8|20
O güne kadar böyle bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum. Çünkü hep doktor olmak istedim. Çekimler Şile’de oldu. Seti orada öğrendim. Oyuncu olmak çok güzel bir iş” dedi.
9
9|20
CEM YILMAZ’I OYNADI
Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde yaşayan 12 yaşındaki Düzgün Çelik de komedi yeteneği keşfedilen çocuklardan. İlk kez İstanbul’a gelen Düzgün, artık İstanbul’a iç mimar olmak için geleceği günü bekliyor. Ninesinin şaka ve taklitlerinden güldürmeyi öğrendiğini söyleyen Düzgün, “1 Nisan’da anneme sert şakalar yaparım.
10
10|20
Cem Yılmaz’ı A.R.O.G filminde gördüm. Bir kere sesimi değiştirip annemi aradım ve ‘Düzgün’ü kaçırdılar’ dedim. Ağlayınca şaka olduğunu söyledim. Yönetmen ilk deneyimim olduğunu öğrenince şaşırdı. ‘Acı biberle acı biber evlenirse acıların çocuğu olur’ esprime yönetmen bile çok güldü” dedi.
HABERİN DEVAMI
11
11|20
ARDA TURAN’I CANLANDIRDI
Samsun’un Vezirköprü İlçesi, Göl Köyü’nde yaşayan 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yasin Bütüner, resim atölyesindeki yeteneğinin yanı sıra oynadığı futbolla da dikkati çekti. Arda Turan’ı temsil eden Yasin, “Onu çok seviyordum.
12
12|20
İlk defa kamera gördüm. Futbola ilgi duysam da inşaat mühendisi olmak istiyorum. Yuvarlak ve üçgen evler yapmak istiyorum” dedi.
13
13|20
DANS DERSLERİ ALDI
Projede yüzü güldürülen çocuklardan biri de dansçı olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için bekleyen İzmir Yenişehirli Yılmaz Tunççekiç (12) oldu.
14
14|20
Dans atölyesine katılan Yılmaz, filmde canlandırdığı Tan Sağtürk’ün adını taşıyan akademiden de burs aldı. “Böyle bir yerde olmak gerçekleşeceğini düşünmediğim bir hayaldi ama şimdi gerçek oldu” diyen Yılmaz, akademide yeni hayaller kurduğunu söylüyor.
15
15|20
MÜZİĞE İLGİSİNİ KEŞFETTİ
Balıkesir’in Sındırgı İlçesi Yüreğil Köyü’nde yaşayan Zeynep Acar (10), 4. sınıf öğrencisi. Kırsal bir yerleşim yerinde büyümüş, çekingen bir kız çocuğu. Proje kapsamında yapılan saha çalışmasında icat atölyesinde yer almak istedi.
HABERİN DEVAMI
16
16|20
Daha sonra müzik atölyesinin çalışmalarından etkilenerek müziğe karşı olan ilgisini keşfetti. Projede Sezen Aksu oldu. Şimdi sık sık arkadaşlarına şarkı söylüyor.