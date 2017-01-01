11 NİSAN 2017
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Her biri hayallerindeki ünlüyü canlandırdı

11 Nisan 2017 Salı, 03:02:58

  • 1 Her biri hayallerindeki ünlüyü canlandırdı
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    Türkiye ve dünyanın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan 7-13 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için çalışan SosyalBen Vakfı gönüllüleri, Eylül 2013’den bu yana Türkiye’de 54 ilde dünyada 7 ülkede toplam 18 bin öğrencinin hayatına dokundu. 

  • 2 Her biri hayallerindeki ünlüyü canlandırdı
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre vakıf en son Muğla, İzmir, Balıkesir, Samsun ve Tunceli’nin köylerinde yaşayan çocuklar için harekete geçti. 

  • 3 Her biri hayallerindeki ünlüyü canlandırdı
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    Resim, müzik, dans, tiyatro, yaratıcı yazarlık, kısa film, fotoğraf, spor, yaratıcı drama, sahne sanatları, icat, takı tasarımı gibi birçok alandaki çalışmalarıyla çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi hedef alan kuruluş onları İstanbul’a götürdü. 6 çocuk “Geleceğin Yıldızları” adlı kamu spotunda ünlülere ses oldu.

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