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İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu düzenledi

11 Nisan 2017 Salı, 06:50:41 Güncelleme: 06:57:05 İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü 'torbacı' olarak tabir edilen zehir tacirlerine şafak operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konvoy halinde çıkan ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

Operasyon kapsamında ekipler Sarıyer, Çayırbaşı Mahallesinde bulunan birçok adrese eş zamanlı giriş yaptı. Çayırbaşı Mahallesinde bulunan bir apartmana giriş yapmak isteyen narkotik ekipleri demir kapıyı kırmak için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşım yarım saatlik çalışmanın ardından kapı kırılarak adrese girildi. Özel timin 'koçbaşı' yardımıyla kapıyı kırarak girdiği adreste yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis helikopterininde operasyona havadan destek verdi. Operasyon sırasında ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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