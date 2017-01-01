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Muğla Marmaris
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Marmaris'teki yangınla ilgili gözaltına alınanlardan biri tutuklandı

Billy C.'nin ifadesinde, "Çok alkollüydüm, boş gördüğüm yata dinlenmek için girdim. Kız arkadaşımla kavga edince yattan çıktım. Yatın nasıl yandığını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi

11 Nisan 2017 Salı, 09:45:12 Güncelleme: 10:11:37 AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yatın kül olduğu, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı yangının ardından gözaltına alınan 2 İngiliz şüpheliden biri tutuklandı.

"NASIL YANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Billy C. (34) ile kız arkadaşı Rosie P.G. (24), emniyetteki işlemleri sonrası Marmaris Adliyesine sevk edildi. Billy C.'nin ifadesinde, "Çok alkollüydüm, boş gördüğüm yata dinlenmek için girdim. Kız arkadaşımla kavga edince yattan çıktım. Yatın nasıl yandığını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ

Rosie P.G'nin de alkollü olduğunu, olayla ilgili bir şey hatırlamadığını söylediği belirtildi. Bu arada, MOBESE kayıtlarından, zanlıların ilk yangının çıktığı yata giriş ve çıkış yaptıkları, şüphelilerin çıkmasının ardından yatın alev aldığının saptandığı kaydedildi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Yat Limanı'nda 3 yat yanarak kullanılamaz hale gelmiş, yangının çıktığı yattaki Ekrem Gökçe (63) yaşamını yitirmiş, yaralanan Türker Demir ise hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İngiliz şüpheliler Billy C. (34) ile kız arkadaşı Rosie P.G. (24), Turunç Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.

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