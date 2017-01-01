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Beylikdüzü'nde kadın cinayeti

“Kaynanamın evine gittiğimde onu yerde yatar şekilde buldum. Ambulans ve polise haber verdim. Olay yerinde kendisiyle konuştuğumda daha önceden birlikte yaşadığı İlhan B.’nin kendisini vurduğunu söyledi”

11 Nisan 2017 Salı, 09:59:03 Güncelleme: 10:08:07

İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Melek Öztürk (55), önceki gece daha önce birlikte yaşadığı İlhan B. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Öztürk’ün, 24 Ekim 2016 ve 29 Ocak 2017 tarihlerinde hem jandarmaya hem de polise, İlhan B. hakkında şikâyette bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre İlhan B.’nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Öztürk ağır yaralı durumdayken damadı Eyüp I.’yı arayıp, “Oğlum yardım edin ölüyorum” diyerek telefonu kapattı. Kayınvalidesinin evinin yakınında oturan Eyüp I., hemen olay yerine gitti.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, ifadesi alınan Eyüp I., “Kaynanamın evine gittiğimde onu yerde yatar şekilde buldum. Ambulans ve polise haber verdim. Olay yerinde kendisiyle konuştuğumda daha önceden birlikte yaşadığı İlhan B.’nin kendisini vurduğunu söyledi” dediği öğrenildi. Polis, İlhan B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 33 dakika önce
    katil bir an evvel yakalanır inşallah. :(
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