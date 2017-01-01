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Atatürk Havalimanı
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Atatürk Havalimanı pistine sıcak kum dökülecek

Bu sene Atatürk Havalimanı'nda ilk kez denenecek olan kum, pistlere ve park alanlarına uygulanacak

11 Nisan 2017 Salı, 10:50:21 Güncelleme: 12:06:29 İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), kışın yoğun kar yağışında pistleri açık tutmanın çözümünü İsveç'te buldu. Yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren Kuzey ülkelerindeki hava limanlarında incelemeler yaptıran DHMİ ekipleri, buzlanmaya karşı pistleri ve park alanlarını açık tutabilmek için özel bir kum kullanacak.

Kışın yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi ve pistleri temizlemekte sıkıntı yaşayan DHMİ bu sorunu çözmek için önemli bir adım attı. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, kuzey ülkelerine temsilci göndererek oralarda karla mücadelenin nasıl yapıldığını inceletti. DHMİ yetkililerinin içinde bulunduğu heyette THY ve yer hizmetleri şirketi TGS'den görevliler de yer aldı. Heyetin İsveç'de yaptığı incelemelerde, Stockholm havalimanında kullanılan özel sıcak bir kumun Atatürk Havalimanı'nda da kullanılması gündeme geldi. Deneme sonunda başarı elde edilirse bu kum tüm havalimanlarında kullanılacak.

KAYALAR KIRILARAK ELDE EDİLİYOR

İsveç'te kayalar kırılarak yapılan kum 03 ile 05 milim çapına getiriliyor. Köşeli olan kum pistlere döküldüğü zaman hem buzlanmayı önlüyor, hem de sürtünme katsayısını artırarak buzda uçakların frenleme mesafelerini düşürüyor. Uçaklara ve uçak lastiklerine zarar vermeyen kum, İsveç'te havalimanları dışında bir çok yerde kullanılıyor.

Bu sene Atatürk Havalimanı'nda ilk kez denenecek olan kum, pistlere ve park alanlarına uygulanacak. Kurulacak özel bir kazanda 55 derece sıcaklığa gelene kadar ısıtılacak kum, pistlere dökülecek. Denemelerde başarı sağlanması durumunda DHMİ tarafından ithal edilecek kum, Türkiye'de tüm hava limanlarında kullanılacak.

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