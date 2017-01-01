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15 temmuz darbe girişimi
GÜNDEM

Kara Kuvvetleri lojmanlarındaki çatışma güvenlik kamerasında

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi kaçırmak için, kaldığı lojmanlara gelen darbeciler ile nöbetçiler arasındaki çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı

11 Nisan 2017 Salı, 14:34:30 Güncelleme: 14:46:46 DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin görüntülere de yer verildi. Olay günü Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tümgenaral Ali Doğan İnce'yi kaçırmak için gelen darbecilerle, general lojmanlarında nöbetçi olan askerler arasındaki çatışma görüntülere yansıdı.

TÜMGENERAL ALİ DOĞAN İNCE'Yİ İSTEDİLER

İddianamede, darbeci Binbaşılar Cevdet Serbest, Ali Kahya, Zeyit Karagöz ile Yüzbaşı Gökhan Akdağ'ın olay günü askeri bir araç ile saat 23.00 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki general/amiral lojmanlarına geldikleri belirtildi. General/amiral lojmanları girişinde nöbet tutan Uzman Çavuş Erdal Anbarcı'nın aracı kullanan darbeci Serbest'e niye geldiklerini sorduğu, darbecilerin “Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi bize vereceksin. Onun işini bitireceğizö diye söylediklerine yer verildi. Anbarcı'nın şüphelileri içeriye almayarak kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine, şüpheli Cevdet Serbest'in Anbarcı'nın elinde bulunan silahın namlusunu tutarak almaya çalıştığı, araç içerisinde bulunan diğer şüphelilerin ise Anbarcı'yı korkutmak amacı ile silahları ile havaya ateş açtıkları görüntülerde yer aldı.



NÖBETÇİ ER DARBECİLERİ PÜSKÜRTTÜ

Görüntülerde, kapı nöbetçisi olan piyade er Müslüm Uzun'un Anbarcı'yı kurtarmak amacı ile önce havaya bir kez ateş ettiği, şoför koltuğunda oturan Cevdet Serbest'in vurulduğunu düşünerek kendisini araç içerisine attığı görüldü. Çıkan çatışma esnasında Anbarcı, araç içerisinde bulunan darbecilerin ateş etmesi nedeniyle ağır yaralandı. Kapı nöbetçisi Piyade Er Uzun'un tek başına şüpheliler ile karşılıklı çatışmaya girerek darbecilerin üzerine kurşun yağdırdığı, kendi mermisi tükenince Anbarcı'nın silahını alarak çatışmaya devam ettiği ve darbeci üç binbaşı ile bir yüzbaşının nizamiyeden içeri girmelerine engel olduğu görüntülere yansıdı. Nizamiyeden geçemeyen darbeci askerlerin geldikleri askeri aracı olay yerinde bırakarak kaçtığı görüldü. Olayda ağır yaralanan Anbarcı'nın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Öte yandan, lojmanlar girişindeki silahlı çatışmanın sonrasında, darbeci askerlerin kullandığı bir helikopter görüntülere yansıdı. Bu helikopterin, Kızılay bölgesine ateş açtığı görüldü.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 7 dakika önce
    HELAL OLSUN İŞTE O ERE KOMUTANINI HİNLERE TESLİM ETMEMİŞ
  • Misafir 12 dakika önce
    helal olsun kahraman yiğit askerlerimize. gurur duydum.
  • Misafir 53 dakika önce
    Helal olsun o askere. Üstün hizmet belgesi takdir belgesi vs. Mutlaka ödüllendirilmeli. İşte Türk askeri.
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