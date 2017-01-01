11 NİSAN 2017
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Zonguldak
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Şehit oğlundan kalan otomobile gözü gibi bakıyor

Aracı kapısına Türk bayrağı asılı olan garaj içinde tutan Hüseyin Bakır, oğlundan kalan otomobili ömrü boyunca saklayacağını söyledi

11 Nisan 2017 Salı, 14:36:10 Güncelleme: 14:50:29 DHA

Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde 56 yaşındaki Hüseyin Bakır, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan oğlu Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Bahattin Bakır'ın aldıktan sonra sadece 2 gün kullanabildiği otomobilin borcunu ödeyip, evinin önündeki garaja koydu.

Bahattin Bakır, geçen 20 Ocak'ta Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit oldu. Şehit Bakır, saldırıdan 10 gün önce Gaziantep'den aldığı sıfır kilometre otomobille memleketine izine gitmiş ve sadece 2 gün kullandığı aracını ailesine bırakıp görev için Suriye'ye dönmüştü.

"ONUN HATIRASINA GÖZÜM GİBİ BAKACAĞIM"

Eşi ve kızıyla yaşayan tarım emeklisi baba Hüseyin Bakır, oğlu şehit olduktan sonra aracın geri kalan 55 bin liralık borcunu ödedi. Aracı kapısına Türk bayrağı asılı olan garaj içinde tutan Hüseyin Bakır, oğlundan kalan otomobili ömrü boyunca saklayacağını söyledi. Hüseyin Bakır, oğlunun sağlığında köye 2 katlı bir ev yaptırmak istediğini de anlatarak şöyle konuştu:

"Oturduğumuz tek katlı ev eski. Planı 2 katlı yeni bir ev yaptırmaktı. 'Bana bir şey olursa siz evi yapın.' yazılı bir not bırakmış. Biz gelen tazminata dokunmadık. Onunla oğlumun vasiyetini gerçekleştireceğiz. Ona bir oda yapıp eşyalarını koyacağız. Eşyalarından oluşan küçük bir müze yapacağız. Ondan bize kalan otomobilini de hiç satmayacağım. Onun hatırasına gözüm gibi bakacağım."

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YORUMLAR 4
  • Misafir 34 dakika önce
    Allah yardımcınız olsun
  • Misafir 39 dakika önce
    Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesin sabırlar versin.
  • Misafir 48 dakika önce
    şheidin arabasına devlet sayip çıksın o arabanın degeri parayla alınmaz
  • Misafir 48 dakika önce
    canım kardeşim lisede devlet yurdunda beraber kaldık en küçük kötü huyunu hatırlamıyorum mekanın cennet olsun @67
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