Tekirdağ'da 80 yaşındaki adam, torunu tarafından bıçaklandı

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde alkollü olarak eve gelen 28 yaşındaki Kurtuluş C., kendisini içki içmemesi konusunda uyaran dedesi 80 yaşındaki Paşa C.'yi 20 yerinden bıçaklayıp, kulağını kesti.



Olay Saray'ın Kemal Paşa Mahallesi Murat Günay Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Gece eve alkollü olarak geldiği belirtilen Kurtuluş C.'yi dedesi Paşa C., iddiaya göre alkol ve uyuşturucu almaması konusunda uyardı. Tartışma sırasında Kurtuluş C., eline geçirdiği bıçakla dedesini 20 yerinden bıçaklayıp, kulağını kesti. Evde bulananların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Paşa C.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane ameliyat edilen C.'nin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.



Gelen polis ekiplerine teslim olan Kurtuluş C., gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturması tamamlanan C., adliyeye sevk edildi.

