11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tekirdağ
GÜNDEM

Tekirdağ'da 80 yaşındaki adam, torunu tarafından bıçaklandı

Tartışma sırasında Kurtuluş C., eline geçirdiği bıçakla dedesini 20 yerinden bıçaklayıp, kulağını kesti

11 Nisan 2017 Salı, 14:42:52 Güncelleme: 14:46:35 DHA

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde alkollü olarak eve gelen 28 yaşındaki Kurtuluş C., kendisini içki içmemesi konusunda uyaran dedesi 80 yaşındaki Paşa C.'yi 20 yerinden bıçaklayıp, kulağını kesti. 

Olay Saray'ın Kemal Paşa Mahallesi Murat Günay Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Gece eve alkollü olarak geldiği belirtilen Kurtuluş C.'yi dedesi Paşa C., iddiaya göre alkol ve uyuşturucu almaması konusunda uyardı. Tartışma sırasında Kurtuluş C., eline geçirdiği bıçakla dedesini 20 yerinden bıçaklayıp, kulağını kesti. Evde bulananların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Paşa C.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane ameliyat edilen C.'nin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Gelen polis ekiplerine teslim olan Kurtuluş C., gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturması tamamlanan C., adliyeye sevk edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çorlu'da otomobilde sıkışan yaralıya çevredeki vatandaşlardan şemsiyeli yardım
GÜNDEM

Kaza sonrası dikkat çeken detay!
Tekirdağ'da belediye işçiler içerdeyken binayı mühürledi
GÜNDEM

Bina mühürlendi ama onlar hala içerde
Tekirdağ'da kayınpeder ve gelini öldürüldü
GÜNDEM

Tekirdağ'da cinayet!
Tekirdağ'da esrarengiz cinayet
GÜNDEM

Sesleri duyanlar telefona sarıldı! Kayınpeder ve gelini. ...
Tekirdağ'da bir kişi evine gittiği kadını 15 kez bıçakladı
GÜNDEM

Evine gittiği kadını 15 kez bıçakladı!
Tekirdağ'da öldürdükleri tilkiyi ağaca astılar!
GÜNDEM

Tekirdağ'da kan donduran görüntü!
Atalay Filiz'e akıl sağlığı yönünden inceleme
GÜNDEM

ATALAY FİLİZ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU! "BANA TEŞEKKÜR ETMESİ LAZIM"
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu işin partilerle, şahıslarla ilgisi yok, bu iş demokrasi işi
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU: BU İŞİN PARTİLERLE, ŞAHISLARLA İLGİSİ YOK, BU İŞ DEMOKRASİ İŞİ
10 bin polis alımı başvuruları ne zaman bitiyor?
GÜNDEM

POLİSLİK SINAVINA BAŞVURACAK ADAYLAR DİKKAT!
Hava durumu 11.04.2017
GÜNDEM

HAFTASONU PLAN YAPACAKLAR MÜJDE!
Turuncu listede bulunan terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TURUNCU LİSTEDE BULUNAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Pendik'te banka soygunu girişiminde bulunan kişi adliyeye böyle götürüldü
GÜNDEM

ADLİYEYE BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ!