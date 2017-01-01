11 NİSAN 2017
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İstanbul Sancaktepe
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Sancaktepe'deki terör saldırısına mahkemeden görevsizlik

Duruşma savcısı davaya bakmakla görevli mahkemenin kanun değişikliği nedeniyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek dosyada görevsizlik kararı verilmesini talep etti

11 Nisan 2017 Salı, 14:56:44 Güncelleme: 14:59:23

Sancaktepe'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin görülen davada mahkeme görevsizlik kararı verdi. Dava dosyası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016 günü İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görevli askeri personel, sivil servis aracıyla kışladan çıktıktan sonra, Samandıra Kışlası civarında uzaktan kumanda ile bir otomobil patlatıldı. Meydana gelen patlamada servis aracı ile etraftaki ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 5 şüpheli hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "Askerin hizmetine verilmiş kara ulaşım aracına zarar vermek", "Bombalama suretiyle mala zarar verme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 624'er yıla kadar, bir şüpheli için ise "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada sanıklar tahliyesini talep etti. Duruşma savcısı davaya bakmakla görevli mahkemenin kanun değişikliği nedeniyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek dosyada görevsizlik kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 23 Temmuz 2016 tarihi itibariyle terör suçlarına ilişkin davalara il merkezinde bulunan ağır ceza mahkemesinin bakmakla görevli olduğunu kaydetti. Dosyaya bakmakla yetkili mahkemenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirten heyet, davada görevsizlik kararı verdi. Terör saldırısına ilişkin dava yetkili ve görevli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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