Sevindik İlkokulu yardım bekliyor

Van Sevindik İlkokulu Müdürü Yusuf Açar kütüphane dört duvar arasında olmaz diyerek başladığı projede yardım bekliyor.

Amaçlarının öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu ifade eden Sevindik İlkokulu Müdürü Yusuf Açar “Amacım kitapları kütüphane hapishanesinden çıkarmak. Öğrencilere kitap okumayı alışkanlık haline getirmektir” dedi.



DESTEĞE İHTİYAÇ VAR



Başlattıkları projede en önemli eksiklerin kitap olduğunu belirten Açar, "Bizim en büyük eksiğimiz kitaptır. Bu konuda tüm Türkiye’den yardım bekliyorum. Özellikle ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf okuma ve hikaye kitapları gelirse çok mutlu olurum. Kapısız kütüphane projemizin tamamlanması için desteğe ihtiyaç vardır. Halkımızın bu konuda bize desteklerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.



KAPISIZ KÜTÜPHANE



Kütüphanelerin dört duvar arasında ve kapılarının kilitli olmaması gerektiğini söyleyen Van Sevindik İlkokulu Müdürü Yusuf Açar “Kapısız kütüphane projemizin tamamlanması için desteğe ihtiyaç vardır. Kapısı olan kütüphane, kitapların dört duvar arasına hapsedilmesidir. O yüzden kütüphanenin kapısını ve duvarlarını yıktık. Kütüphanelerde kitapları rafa dizip kapısını kilitlememeli. Öğrenci mecburiyetten değil, kendi isteği ile okumalı ki kitabı sevsin. Kitap okuma, mecburiyet değil, bir ihtiyaç bir zevk olmalı” şeklinde konuştu.





İlkokul seviyesindeki kitaplarınızı Sevindik İlkokulu Gürpınar/ VAN adresine ulaştırabilirsiniz.