11 NİSAN 2017
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Binali Yıldırım
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Binali Yıldırım: Evet diyen de Hayır diyen de başımın tacı

Başbakan Yıldırım, İzmir'de yaptığı konuşmada "İzmir'in de Marmaray'ı, Avrasya Tüneli olacak" dedi

11 Nisan 2017 Salı, 15:00:16 Güncelleme: 15:11:52 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de düzenlenen mitinge halka hitap etti. Yıldırım, özetle şu mesajları verdi:

Evet de veren Hayır da veren başımın tacıdır. Çünkü biz 80 milyonu beraber bildik. Milleti ayrıştırmaya kimsenin hakkı yok.

"EVET ÇIKACAK KANDİLİNİZ SÖNECEK"

Pazar günü yapılacak halk oylamasına terör örgütleri karşı çıkıyor. Kandil 'Evet çıkarsa biz biteriz' diyor. Evet çıkacak, Kandiliniz sönecek. Bu ülkenin artık bu terör belasından kurtulması lazım. Enerjimizi tüketen, kardeşliğimizi bozan bu beladan kurtulacağız.

"FETÖ VE PKK AYNI BEDENİN İKİ KOLU"

Başka kim Hayır diyor? FETÖ vargücüyle, PKK ile kol kola girmişler, Hayır diyor. Bunlar aynı bedenin iki kolu. Bunların yönetimi aynı yerden. Bunlar ülkemizin geleceğini, kalkınmasını istemiyor.

Başka kim Hayır diyor? HDP. HDP zaten PKK'nın güdümüne girmiş. PKK ne derse onu yapıyor. 7 Haziran öncesi İzmir'de 'Biz Türkiye partisi olduk, Türkiye'ye hizmet edeceğiz' diye söz verdiler. O kadar insan bunlara oy verdi. Ne oldu 8 Haziran'da? 'Bizim arkamızda PKK var, Kandil var' diyerek gerçek niyetlerini ortaya koydular.

"MİLLET BAYRAĞA YAN BAKANIN CANINI OKUR"

İzmir, devlet için, millet için, bayrak için, vatan için en duyarlı ildir. İzmir'de hiç kimse bizim bu dört değerimize karşı siyaset yapamaz. Bu bayrağa göz dikenin gözünü çıkarır bu millet. Bu bayrağa yan bakanın canını okur bu millet.

"PENSİLVANYA'NIN AĞZIYLA KONUŞUYOR"

Millete doğruları söyle. Darbe anayasasının arkasına saklanma. Darbe gecesi beni arayacaksınız 'Yanınızdayız' diyeceksin, şimdi 'Bu kontollü darbe, tiyatro' diyeceksin. Sayın Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında mısın? 249 şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın? 15 Temmuz'a darbe değil diyen Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun.

"İZMİR'İN DE MARMARAY'I, AVRASYA TÜNELİ OLACAK"

İzmir'in de Marmaray'ı olacak. İzmir'in de Avrasya Tüneli olacak. Bu sene ihale edeceğiz. İzmir'e ikincilik yakışır. İstanbul, arkasından İzmir. 34 İstanbul, 35 İzmir.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 20 dakika önce
    başından beri söyleyeceğiniz şey bu. millete baskı yapmayın. millet sizi tepe taklak eder.
  • haberturk_takipcisi 30 dakika önce
    Dualarımız sizinle sayın Başbakanım. Allah'ın izni ile EVET diyeceğiz, Allah sizlerden razı olsun inşallah...
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