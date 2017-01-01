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Pendik'te banka soygunu girişiminde bulunan kişi adliyeye böyle götürüldü

Şüpheli Uğur U.'nun emniyetteki ifadesinde, "Evimde ruhsatsız tabancam vardı. Maddi problemlerimi çözmek için bankayı soymaya gittim. Bankada silahlı çatışma yaşandı. Yaptığıma pişmanım" dediği öğrenildi

11 Nisan 2017 Salı, 15:34:32 Güncelleme: 15:37:51 AA

Pendik'te bir bankayı soymak isterken çıkan çatışmada yaralanan zanlı, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğünden ambulansla adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 31 Mart'ta Pendik'te bir bankayı silahla soymak isterken çıkan çatışmada yaralanarak yakalanan şüpheli Uğur U'nun Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.Şüpheli, Gasp Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

"MADDİ PROBLEMLERİMİ ÇÖZMEK İÇİN SOYMAYA GİTTİM"

Şüpheli Uğur U.'nun emniyetteki ifadesinde, "Evimde ruhsatsız tabancam vardı. Maddi problemlerimi çözmek için bankayı soymaya gittim. Bankada silahlı çatışma yaşandı. Yaptığıma pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, ambulansla Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Bu arada bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve çıkan çatışmada ağır yaralanan Serhat Pelit'in Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Pendik'teki bir bankanın Kaynarca şubesine 31 Mart'ta gelen Uğur U. önce M.G. isimli kadın müşteriyi rehin almış, güvenlik görevlisi Serhat Pelit'in zanlıya müdahale etmek istemesi üzerine çıkan silahlı çatışmada, güvenlik görevlisi Pelit ve zanlı yaralanmıştı. Zanlı tedavi olmak için gittiği özel bir hastanede yakalanmıştı.

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