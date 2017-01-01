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Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuşuyor

11 Nisan 2017 Salı, 15:34:52 Güncelleme: 16:06:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Evet Platformu'nun Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde halka hitap ediyor. 

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16 Nisan'da 'Evet'le sandıklar patladığı takdirde hemen ardından parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Sayın Bahçeli 'Evet' diyor, Sayın Yıldırım aynı, Kılıçdaroğlu da geçenlerde eğer yanlış duymadıysam o da 'Ben de desteklerim' dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse ne olur? Bir referandum da onun için yaparız.

"MİLLETTEN UMUTLARI KESTİLER"

Ağızlarından çıkanlara bakıyorum. Yalan, iftira, küfür gırla gidiyor. Urfalı böyle lafını bilmeden konuşanlara ne der? Densiz deve girmez eve! Bu Urfalının sözü. Bunların yaptıkları da densizlik. Milletten umutlarını kestiler. Aksi takdirde Evet diyenleri denize dökmekten, Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş kadar sevinmekten söz ediyor. Kim? Baykal gibi birisi. Yazıklar olsun. Bir milletvekili de otobüsün üstünden hakaretler ediyor. Haddini bil. Bu millet öyle kolay kolay bu işlere prim vermez.

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