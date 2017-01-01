11 NİSAN 2017
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Kemal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Yenikapı' yanıtı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim Yenikapı'ya davet etmezdim' şeklindeki ifadelerine yanıt verdi

11 Nisan 2017 Salı, 16:18:44 Güncelleme: 16:36:21 İHA

Kılıçdaroğlu, "Sayın cumhurbaşkanı bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğim. Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil darbeye karşı olduğum için gittim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kral FM ve TRT FM radyolarının ortak yayınında kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Bursa'da merkez ilçe muhtarları, azaları ve STK temsilcileri ile yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Bahçeli'yi davet edin beraber buluşalım' diyorum. Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim davet etmezdim" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi.

"DARBEYE KARŞI OLDUĞUM İÇİN GİTTİM"

Kılıçdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteli ilan edeceğim. Bir cumhurbaşkanı bir iddiada bulunursa bunun arkasında durmak zorundadır. Ben Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil darbeye karşı olduğum için gittim. Milli irade için ben oraya gittim. Bir daha Türkiye darbelerle karşılaşmasın diye 12 madde halinde düşüncelerimi ifade ettim. Bugün aynı düşüncelerimin yine arkasındayım. Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamaların hiçbirisini ben yapmadım. O atamaları kim yaptı? Kim devleti teslim etti? Kim emniyet müdürlerine teslim etti? Kim orduyu teslim etti, bana çıkıp birisi bunu anlatsın." dedi.

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