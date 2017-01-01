11 NİSAN 2017
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Atatürk Havalimanı
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Havalimanında 'yardım' bahanesiyle hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

ABD'den İstanbul'a gelen ve hırsızlar tarafından çantası çalınan kadının ihbarıyla polis ekipleri harekete geçti. 1'i çocuk 2 kişi yakalandı

11 Nisan 2017 Salı, 19:09:53 Güncelleme: 19:12:56 DHA

Atatürk Havalimanı'ndan evlerine kadar takip ettikleri yolculara "bavullarınızı taşımaya yardım edelim" bahanesiyle yaklaşıp hırsızlık yapan 1'i çocuk 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Deniz K., adlı kadının, içinde 290 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantasını çaldıkları ortaya çıktı.

Florya, Şenlikköy'de polise başvuran Deniz K.(42), ABD'den İstanbul'a geldikten sonra bir taksiye binerek evine doğru yola çıktığını ancak evin önünde sözde kendisine yardım etmek isteyen biri çocuk iki kişi tarafından çantasının çalındığını söyledi. Deniz K., çantasının içinde 290 bin liralık ziynet eşyası bulunduğunu polislere bildirdi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak hırsızlığı yapan kişilerin, Deniz K.'yı Atatürk Havalimanından evine kadar takip ettiklerini tespit etti. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden dedektifler, kısa süre içinde hırsızlığı gerçekleştiren iki kişinin kimliğini belirledi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri önceki gün yaptıkları baskında olayı gerçekleştiren Vildan G.(48) ile S.T.(14)'ü gözaltına aldı.

Şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Vildan G., tutuklanırken, S.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis kayıp ziynet eşyalarını bulmak için operasyonları sürdürüyor.

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