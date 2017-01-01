Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan
11 Nisan 2017 Salı, 19:10:10 | Güncelleme: 19:32:20
AA
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki mozaik kursuna katılan kadınlar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 5 bin mermer parçasını bir araya getirerek oluşturdukları tablonun son 3 taşını eşi Emine Erdoğan yerleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa temasları kapsamında kente gelen eşi Emine Erdoğan, merkez Eyyübiye ilçesinde büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sanat sokağı ve 5 atölyenin açılışını yaptı.
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Törende kısa bir konuşma yapan Erdoğan, sanat sokağının, el emeği, göz nuru sanat eserlerinin sonraki nesillere aktarımında önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini söyledi.
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Sanatın önemine işaret eden Emine Erdoğan, "Sanat, sadece estetiğin konusu değildir. Sanat aynı zamanda ruhu yücelten bir eğitim sürecidir. İnsanın elini, aklını, kalbini birlikte çalıştırır, sabrı öğretir."
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"İbn-i Sina'nın 'bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder' sözü önemlidir. Bu amaca hizmet eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum." diye konuştu.
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Daha sonra sokakta sergilenen eserleri inceleyen Erdoğan, atölyelerde el sanatlarıyla uğraşan kadınlarla sohbet ederek eserlerine ilişkin bilgi aldı.
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Erdoğan, bir atölyede ise ahşap oymacılığı yapan kadınlardan aldığı tarif üzerine tahtaya motif çizdi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PORTRESİNE SON TAŞ
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde mozaik kursuna katılan kadınların eserlerini inceleyen Emine Erdoğan, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a renkli ve milimetrik 5 bin mermer taşı bir araya getirilerek oluşturulan mozaik portresindeki tabloya son 3 taşı yerleştirdi.
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El işçiliğindeki dikkatiyle kadınların beğenisini kazanan Erdoğan, "Vallahi kendimi sanatkar hissettim. Bu kadar az bir gayretle sanatçı olmak güzel bir duygu."
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"5 bin taşla yapılmış. Yapanları kutluyorum ve tebrik ediyorum. Kadınlarımızın 2 aylık emeği var burada kolay değil." dedi.
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Eserin tamamlanmasının ardından zılgıt çeken kadınlar, katkılarından dolayı teşekkür ettikleri Emine Erdoğan'a portreyi hediye etti.