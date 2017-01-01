11 NİSAN 2017
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Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

11 Nisan 2017 Salı, 19:10:10 AA

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki mozaik kursuna katılan kadınlar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 5 bin mermer parçasını bir araya getirerek oluşturdukları tablonun son 3 taşını eşi Emine Erdoğan yerleştirdi

  • 1 Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa temasları kapsamında kente gelen eşi Emine Erdoğan, merkez Eyyübiye ilçesinde büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sanat sokağı ve 5 atölyenin açılışını yaptı.

  • 2 Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan
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    Törende kısa bir konuşma yapan Erdoğan, sanat sokağının, el emeği, göz nuru sanat eserlerinin sonraki nesillere aktarımında önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini söyledi.

     

  • 3 Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan
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    Sanatın önemine işaret eden Emine Erdoğan, "Sanat, sadece estetiğin konusu değildir. Sanat aynı zamanda ruhu yücelten bir eğitim sürecidir. İnsanın elini, aklını, kalbini birlikte çalıştırır, sabrı öğretir."

     

  • 4 Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan
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    "İbn-i Sina'nın 'bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder' sözü önemlidir. Bu amaca hizmet eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

     

  • 5 Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan
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    Daha sonra sokakta sergilenen eserleri inceleyen Erdoğan, atölyelerde el sanatlarıyla uğraşan kadınlarla sohbet ederek eserlerine ilişkin bilgi aldı.

     

     

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YORUMLAR 0
  • haberturk_takipcisi 26 dakika önce
    yapanların emek verenlerin ellerine sağlık olsun muhteşem görünüyor valla :)
  • Misafir 32 dakika önce
    Bunlar neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum.
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