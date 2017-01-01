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Bodrum'da atletizm yarışlarında tartışma yaratan görüntüler!

11 Nisan 2017 Salı, 20:43:41 DHA

Çıta yerine su borusu, minder yerine yaylı yatak!

  • 1 Bodrum'da atletizm yarışlarında tartışma yaratan görüntüler!
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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm yarışları bir dizi skandala sahne oldu. 

  • 2 Bodrum'da atletizm yarışlarında tartışma yaratan görüntüler!
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    Atletizm pistinin olmadığı, zemini tarlayı andıran futbol sahasında gerçekleşen organizasyonda yüksek atlama yarışmalarında çıta olarak su borusu, minder olarak yaylı yatak kullanıldı, minder dışına düşen sporcular yaralanma tehlikesi geçirdi.

  • 3 Bodrum'da atletizm yarışlarında tartışma yaratan görüntüler!
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    Türkiye Atletizm Federasyonu programında yer alan 3. Turkcell Küçükler Atletizm Yarışmaları'nın yanı sıra sponsorluğunu Cheetos'un yaptığı "Cheetos Türkiye'nin En Hızlısı" organizasyonunun Bodrum seçmeleri Turgutreis'te yapıldı.

  • 4 Bodrum'da atletizm yarışlarında tartışma yaratan görüntüler!
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    Atletizm pisti olmayan ve zemini son derece bozuk Turgutreis Stadı'ndaki seçmelerde hakem olarak beden eğitimi öğretmenleri görev alırken, yarışlara 8 okuldan 10-14 yaş grubunda 170 öğrenci katıldı. 

  • 5 Bodrum'da atletizm yarışlarında tartışma yaratan görüntüler!
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    Yeterli hakem ve kronometrenin olmadığı gözlenen seçmelerde en fazla iki branşta yarışması gereken bazı öğrencilerin 5-6 branşta iştirak ettikleri görüldü.

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