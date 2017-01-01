Bodrum'da atletizm yarışlarında tartışma yaratan görüntüler!

11 Nisan 2017 Salı, 20:43:41 | Güncelleme: 20:46:00
DHA
Çıta yerine su borusu, minder yerine yaylı yatak!
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm yarışları bir dizi skandala sahne oldu.
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Atletizm pistinin olmadığı, zemini tarlayı andıran futbol sahasında gerçekleşen organizasyonda yüksek atlama yarışmalarında çıta olarak su borusu, minder olarak yaylı yatak kullanıldı, minder dışına düşen sporcular yaralanma tehlikesi geçirdi.
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Türkiye Atletizm Federasyonu programında yer alan 3. Turkcell Küçükler Atletizm Yarışmaları'nın yanı sıra sponsorluğunu Cheetos'un yaptığı "Cheetos Türkiye'nin En Hızlısı" organizasyonunun Bodrum seçmeleri Turgutreis'te yapıldı.
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Atletizm pisti olmayan ve zemini son derece bozuk Turgutreis Stadı'ndaki seçmelerde hakem olarak beden eğitimi öğretmenleri görev alırken, yarışlara 8 okuldan 10-14 yaş grubunda 170 öğrenci katıldı.
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Yeterli hakem ve kronometrenin olmadığı gözlenen seçmelerde en fazla iki branşta yarışması gereken bazı öğrencilerin 5-6 branşta iştirak ettikleri görüldü.
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Uzun atlama yarışlarının standartlara uygun olmayan kum havuzunda yapıldığı organizasyonda yüksek atlama yarışlarında nizami çıta yerine su borusu kullanıldı.
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Görevli öğretmenler, sporcuların sık sık üzerine düşerek eğildiği su borusunu düzeltmek için büyük gayret gösterirken, normal olarak en az 20 metrekare olması gerekirken, 5 metrekarelik mindere atlayan öğrenciler sık sık yere düştü.
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Bir sporcunun kafa üstü yere düşmesinden sonra önlem olarak yüksek atlama minderinin yanına yaylı yataklar konularak tedbir alındı. Bazı sporcuların baygınlık geçirdiği yarışmalarda ilk 4'e giren öğrencilere madalya verildi.
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Yarışları izleyen masterler 10 bin metre Avrupa ikincisi, 1500 ve 3000 metre salon Türkiye rekorlarının sahibi eski milli hakem Selma Akgün, yaşananlara tepki gösterdi.
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Akgün, "Atletizm neden gelişmiyor diyenlerin turizmin gözbebeği Bodrum'daki bu rezaleti görmeleri yeter. Pist yok, tarladan bozma bir yerde atletizm yarışı yapılıyor."
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"Yeterli hakem ve kronometre de yok. Güya bu çocuklar şimdi Türkiye şampiyonasına gidecekler. Bu şartlarda zaten yarışması yapılmaması, yaptırılmaması gerekirdi" diye konuştu.