Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği konusu kesinlikle masaya yatırılmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Siyaset aynı zamanda bir uzlaşma sanatıdır. (Batıda) Bunu yapıyorlar. Fakat bizde niye olmuyor? Bizde siz 'beyaz' diyorsunuz, o kalkıyor 'siyah' diyor. Ya beyaz işte bu ya, görüyorsun... Ama yok. Kim diyor bunu? O önemli. 'Bunu Erdoğan demişse tam aksini söyleyeceksin.' Böyle siyaset olmaz ki..."

"18 MADDEYİ OKUMAMIŞ, İNANIN BİLMİYOR"

"Batıda bir uzlaşmayı yakalayabiliyorlar. Bizde maalesef bunu yakalayamadık. Sonunda işte iş geldi, Başbakanımız ile Sayın Bahçeli'nin mutabakatı, görevlendirdikleri arkadaşların yaptıkları güzel bir çalışma neticesinde bu 18 madde ile iş bağlandı ve 18 madde ile gönül arzu ederdi ki burada CHP de olsun ama olmadı. 18 madde ile şimdi milletin karşısına çıktık ve milletin karşısında bu anlatılıyor mu? Maalesef, anlatılmıyor. Zira bakıyorum ki ana muhalefetin başındaki zat bir defa 18 maddeyi okumamış, inanın bilmiyor. Öyle yanlış şeyler anlatıyor ki..."

"SAĞLIKTA GELDİĞİMİZ NOKTA BU"

"İsteyen istediği hastaneye gider. İlaç noktasında kimsenin bir sorunu yok, istediği eczaneden gider ilacını alır. Şimdi daha da ileri gittik. En son geçenlerde Sayın Başbakan'la da konuştuk. Kanserde bir ilaç noktasında şey vardı, dedik ki kanserde bile ithal ilaçlara ödenen para noktasında bu konuda da bence vatandaşlarımıza yardımcı olalım, bunun dahi bedelini devlet olarak ödeyelim. Şu anda geldiğimiz nokta sağlıkta bu."

"BATIYI KUDURTAN BU"

"Eskiden köpeklerin çektiği kızaklar üzerinde hastalar getiriliyordu. Şimdi biz paletli ambulanslarla dağlara tırmanıyoruz kar kışta, hatta şimdi bizim helikopter ambulanslarımız var, jet ambulanslarımız var. Buralara böyle durup dururken gelmedik. Bunlar modern bir ülkenin hamdolsun yakalamış olduğu bir hedeftir. Türkiye şu anda bu hedefi yakalamıştır. Batıyı zaten kıskandıran, Batıyı sinirlendiren, kusura bakmayın kudurtan bu."

"BEN GİDİP GAVUR TOPRAKLARINDA ESİR HAYATI YAŞAYAMAM"

"(15 Temmuz gecesi) Otel sahibi arkadaşımız, 'Benim hızlı bir yatım var. Buradan sizi yakın adalara götürebilirim.' gibi bana bir teklif de yaptı. Dedim ki 'Serkan, bak' dedim; 'benim vatan topraklarında ölmem varken, ben gidip gavur topraklarında, orada esir hayatı yaşayamam."

"14 YILLIK YÖNETİMİMİZDE HİÇ REJİM GÜNDEME GELDİ Mİ?"

"Bizim rejimle bir sorunumuz yok. Türkiye'de rejim olayı 1923'te bitmiştir. Artık rejim konusu diye bir şey yok. Şu andaki konu; bir yeni yönetim sistemidir. Atılan adım bunun üzerinedir. Asla rejim, hiç gündeme gelmemiştir. Bizim 14 yıllık yönetimimizde hiç rejim gündeme geldi mi? Ama ne yazık ki bunlar duymuyorlar ama uyduruyorlar."

"ARTIK MÜNBİÇ'TE DE O KADAR GÜÇLÜ DEĞİLLER"

"En önemli merkez şu anda DEAŞ için neresi? Rakka. Artık Münbiç'te de o kadar güçlü değiller. Sayısal olarak en güçlü oldukları yer Rakka. İnşallah Amerika ile Putin ve diğer koalisyon güçleriyle birliktelik sağlar Rakka'ya bir operasyon yapılırsa bunda da biz yer alırız dedik ama bir şartımız var. Nedir? PYD ve YPG, bu işin içinde olmayacak. Niye? Bunlar terör örgütü. Biz bir terör örgütünün, diğer bir terör örgütünü yok etmesi olayını, bir defa tanım olarak, strateji olarak yanlış buluyoruz. Çünkü teröristin iyisi kötüsü olmaz. Teröristlerin hepsi kötüdür. Buna böyle bakacağız."

"ALMANYA TERÖRİSTLERE YATAKLIK YAPIYOR"

"Bize bu saygısızlıkları yapması yenilir, yutulur değil. Almanya teröristlere yataklık yapıyor. Bunlar Nazizmi hortlattı deyince çıldırıyorlar. Yaptığınız iş o da onun için söylüyorum. Binlece PKK'lı teröristi barındıracaksın, dosyaları inceleyip kararı vermeyeceksin, benden ajan teröristi istiyorsun. Almanya'daki vatandaşlarım oylarını kullandı ve bu seçimde Almanya sandıklarından gereken cevabı onlar alacaklar hiç endişe etmiyorum. Onlar bu sıkıntıları yaşadılar. Benim Dışişleri Bakanıma uçuş izni vermediler. Fatma Betül kardeşimizi arabanın içine mahkum ettiler."

"AB KONUSU MASAYA YATIRILMALIDIR"

"Avrupa Birliği noktasında 14 yıl önce farklı kanaatteydim. 14 yıl içinde 15 ülke dolaştım. Seçimi kazanmış partinin genel başkanı olarak ABD'ye kadar 15 ülkeyi dolaştım. Gel gör ki Batı o anlayışından çok uzaklaştı. Samimi, dürüst değiller. 16 Nisan bir geçsin. Arkadaşlarımızla masaya oturalım. Avrupa Birliği konusu kesinlikle masaya yatırılmalıdır.