Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 12 Nisan 2017 Çarşamba günü raporu.

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BURSA'DA 7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa, İzmir ve Çanakkalede 7 Nisanda düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan imam hatip müezzini ve Kuran kursu öğreticisi 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları belirlenen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

NİĞDE'DE 6 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava açılan 5'i tutuklu 6 sanık ilk kez hakim karşına çıktı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen tutuklu sanıklar Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyesi C.P. ile R.Ç, M.M.G, A.Ö. ve A.L. ile tutuksuz yargılanan N.T. ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 8 Haziran'a erteledi. (IHA)

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüzün de bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonunda görülen duruşmaya 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu sanıkların savunmasının alınmasına devam edildi.



Tutuklu sanık eski Astsubay Hakan Özer savunmasında, tatbikat olacağı bilgisi geldiğinde eşine bir saat içinde döneceğini söylediğini anlattı.



Darbe girişimi gecesi Sakarya Valiliği önüne geldiğini ve durumu öğrendiğinde polise teslim olduğunu belirten Özer, "Valilik önündeki kalabalıktan bir kadın bana sarılarak öptü, içlerinden biri bana kaç tavsiyesinde bulundu ancak ona silahımın olduğunu ve kaçamayacağımı, polise teslim olacağımı söyledim." dedi.



Özer, darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığını savunarak beraatini istedi.



Sanıklardan eski Uzman Erbaş Satılmış Dereli ise 15 Temmuz sabahı içtimadan sonra "Her an alarm verilebilir." denildiğini ve saat 20.45te Whatsapp grubundan "Tugay Komutanı herkesi çağırıyor, duyanlar duymayanlara haber versin." mesajı geldiğini öne sürdü.



Kışlaya ulaştıklarında terör saldırısı ihtimalinin olduğunu ve silahlarını alıp araçlara binmeleri emrini aldıklarını iddia eden Erbaş, Valiliğe getirildiklerini ve bu bölgede çevre güvenliği aldıklarını bildirdi.



Vatandaşların birikmeye başladığını ve kendilerine kışlaya dönmeleri yönünde uyarı yapıldığını dile getiren Dereli, tutuklu sanık eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzerin "Halkı yaklaştırmayın." dediğini ve vatandaşların arasından bazılarını işaret ederek tutuklanması emrini verdiği ancak kendilerinin bu emri uygulamadığı iddiasında bulundu.



Halkın Üzere doğru yürümesi üzerine onun ateş emri verdiğini söyleyen Dereli, bu emri de hiçbir personelin yerine getirmediğini anlattı. Üzerin bunun üzerine bir askerin silahını alarak havaya iki el ateş edip bölgeden uzaklaştığını vurgulayan Dereli, daha sonra polise teslim olduklarını kaydetti. Dereli, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

POLİS ARAÇLARI ESKORTLUK YAPMIŞ



Sanık eski Uzman Erbaş Erkin Öztan ise ifadesinde, Çark Kışlasından Valiliğe götürülürken polis araçlarından kendilerine eskortluk yapanlar olduğunu, bunun sayesinde trafiğe takılmadan Valilik önüne kadar geldiklerini ve buraya neden getirildiklerini bilmediğini ileri sürdü.



Valilik önünden arka giriş kapısına geçtiklerini ve eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzerin "Buradan kimse geçirilmeyecek, gerekirse silah kullanılacak." dediğini ifade eden Öztan, meslek yaşamında ilk kez bir emri yerine getirmediğini, bunun da vatandaşa karşı silah kullanmak olduğunu söyledi.



"HAVAYA İKİ EL ATEŞ AÇTIM"



Tutuklu sanık eski Astsubay Başçavuş Sinan Gümüş ise Üzerin emriyle Valilik binasını kontrol etmek için içeri girdiğini, üst kata çıktığında olağanüstü bir durum olmadığını görünce dışarı çıkıp bina önünde beklemeye başladığını aktardı.



Üzerin emriyle havaya iki el ateş açtığına değinen Gümüş, "Daha sonra silahı emniyete aldım. Yere düşen boş kovanları alıp cebime koydum." diye konuştu. Ateş açtığında etrafta halk ve polisten kimsenin bulunmadığını kaydeden Gümüş, daha sonra Valilik A Kapısı önünden vatandaşların gelmeye başladığını ve o sırada silah sesi duyduğunu ancak kimin kime ateş ettiğini görmediğini belirtti.



Halkın Valilik kapısına doğru gelmeye çalıştığını ve askeri personelin buna izin vermediğini ifade eden Gümüş, şunları anlattı:



"O sırada kapı dışından silah sesi geldi. Vatandaşlar çiçek saksılarını cam kapıya vurup kırdı ve Valilikten içeriye girmeye başladı. Oradaki topluluk, Bunların suçu yok. Siz bizim askerimizsiniz dedi. Halk içeri girdi, ben de dışarı çıktım. Sonra birisi kepimi aldı, diğeri yumruk atmaya başladı. Valilik önündeki ambulansa binip Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldük."



VALİLİĞE ŞORT VE SPOR AYAKKABILARIYLA GİTMİŞ



Eski sözleşmeli Uzman Erbaş Alper Gülünay da 1,5 yıldır görev yaptığını, olay akşamı Sakaryadan İstanbula nişanlısının yanına giderken kendisine alarm verildiğini ve Bölük Komutanı Başçavuş Eren Özden tarafından acilen birliğine dönmesinin emredildiğini kaydetti.



Üstünde kamuflajı olmadığını, şort ve spor ayakkabısıyla birliğe girdiğini ifade eden Gülünay, burada kendisine hücum yeleği, iki şarjör ve G3 piyade tüfeği verildiğini bildirdi.



Üzerin Çark Kışlasında kamuflajı olmayan askerlere bağırdığını duyduğunu, kendisinin de şortlu olduğu için bir kamyonun kasasına gizlendiğini dile getiren Gülünay, araçla Valilik önüne getirildiğini, Valilik C Kapısı önüne gittiğini ve oradaki polislerle bir süre sohbet ettiğini belirtti. Gülünay, rütbeli bir askerin polisten alınan silah ve telsizi kendisine teslim ettiğini ancak komutanlar bölgeden uzaklaşınca bunları polise verdiğini iddia etti.



Daha sonra Valilik önündeki Albay Üzerin kendisine araç getirerek yolu kapatmaları emrini verdiğini, kendisinin de aracı getirdiğini ancak yolu kapatmadığını ileri süren Gülünay, şöyle devam etti:



"Aracı C Kapısının orada yolun kenarına çektim. Araçtan inip babamı aradım. Babamla konuşurken silah sesleri gelmeye başladı. Sonra kız arkadaşımı aradım. Bana Cumhurbaşkanımızın konuşma yaptığını ve halkı sokağa çıkmaya davet ettiğinden bahsetti. Bundan sonra araca bindim ve bu sırada 10-15 kişilik bir grup araca taşlarla saldırdı, camı kırdı ve başıma taşla vurdu. Aracın kontrolünü kaybettim ve kaldırıma vurduktan sonra aracı durdurabildim. Daha sonra araçtaki askerleri halk birer birer indirdi. Beni bir araca bindirip Buradan uzaklaş dediler. Araçtaki kişiye beni polise götürmesini söyledim."



Üstünde şort ve ayağında spor ayakkabısı olduğu için orada bulunan polisi asker olduğuna ikna etmek için 10-15 dakika uğraştığı iddiasında bulunan Gülünay, "Silahımı zorla polise verdim ve Beni alın yoksa öldürecekler dedim. Ben polise teslim olmadım, zorla sığındım. 30 yıllık albay, 24 yıllık yarbay kandırıldım derken birliğin yaşça ve rütbece en küçüğü olan benim kandırıldım demem tamamen zaman kaybı olur. Bu olaya sebep olanlardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.



Savunmalarını yapan tutuklu sanıklar eski Uzman Erbaş Murat Yaşa, Astsubay Cem Günay Ahat, Üstçavuş Emre Yıldırım, Uzman Çavuş Ünal Şahintürk ve Mehmet Yüzgeç de suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı bugüne erteledi.



İDDİANAME



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ile 171 asker ve 2 sivil şüpheli hakkında, TCKnın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coşun müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak bulunuyor. (AA)

İZMİR'DE 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Aliağa İlçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu gece İzmir Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı evlere operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat gereğince aralarında bir petro-kimya tesisinin lojmanlarınında bulunduğu bazı evlerde arama yapıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı belirlenen ve Bank Asya'da hesap hareketleri saptanan 12 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Ayrıca, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın bir petro-kimya tesisinin rafineri inşaatında çalıştığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın örgütün kırsal kesimiyle ve dağ kadrosuyla da irtibatlı olduğu, yapılanmalar arasında kuryelik yaptığı, terör örgütü PKK'nın kazdığı çukurlara yönelik operasyonları sırasında aktif rol oynadığı, çukur kazma eylemlerine katıldığı, teröristlere gıda, giyecek, ilaç yardımı ulaştırdığı ve doktor temin ettiği iddia edilen zanlı, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. (IHA)

ESKİŞEHİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 19 TUTUKLAMA



Eskişehir merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19u tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDYnin Hava Kuvvetleri yapılanmasını koordine eden "mahrem imamlar" olduğu öne sürülen mühendis, memur ve öğretmenlerin de bulunduğu 2si memuriyetten ihraç edilmiş 6 sivil ile 3 muvazzaf teğmen ve 15 astsubay olmak üzere 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından zanlılardan biri salıverildi, 23ü ise mahkemeye gönderildi.



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19u tutuklandı, 4ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDYye yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir, Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya ve Samsunda daha önceden belirlenen şüphelilerin kaldığı ev ve iş yerlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda 24 şüpheliyi yakalamıştı. (AA)