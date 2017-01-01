Adana'da kazada yaralanan 3 kız öğrenciden biri hayatını kaybetti

Adana'da midibüsle çarpışan otomobildeki 3 üniversiteli kız öğrenciden 21 yaşındaki Püren Şahin, olaydan 2 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza 10 Nisan Pazartesi günü yaşandı. Çukurova Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler Elif Farsak (21), Elmas Cansu Şen (20) ve Püren Şahin (21) sınava girmek için otomobille ile yola çıktı. Farsak yönetimindeki otomobil, üniversite yerleşkesindeki Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu yakınında, çukura düştü. İddiaya göre, çukura düşen aracının lastiği patlayınca Farsak otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra sürücüsü öğrenilmeyen midibüsle çarpıştı. Kaza'da otomobilde bulunan üç öğrenci yaralandı.

Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Elif Farsak ve Cansu Şen'i Adana Balcalı Hastanesi'ne kaldırırken, Püren Şahin Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Püren, yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma kaldırıldı, gece saatlerinde ise fenalaşan genç kız, kurtarılamadı. Yaralılardan Elmas Cansu Şen ve sürücü Elif Farsak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın haberi alan genç kızların arkadaşları olay yerine geldi. Olay yerine gelen kızlardan bir tanesi gözyaşlarını tutamazken, cankur ekipleri genç kızı güçlükle sakinleştirdi. Öte yandan, genç kızların erkek arkadaşı ise aracı içine bakarak, olayın şokunu atlamaya çalıştı.