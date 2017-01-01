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Bakan Süleyman Soylu
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Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı!

Bakan Süleyman Soylu, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada dün Diyarbakır'da meydana gelen patlamanın bir terör saldırısı olduğunun belirlendiğini belirtti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:51:01 Güncelleme: 10:26:36 HABERTURK.COM

Bakan Süleyman Soylu, Habertürk TV'de canlı yayında açıkladı:  Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, dün Diyarbakır'da meydana gelen patlamanın bir terör saldırısı olduğunu belirtti. Soylu, saldırının dışarıdan açılan tünel ile yapıldığını duyurdu.

DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA ANI KAMERADA!



Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Diyarbakır'da Bağlar'da bir patlama meydana geldi. Patlama bir teknisyen arkadaşımızın zırhlı aracı tamiri sırasında gerçekleşti. Acaba bu tamirden mi oldu diye epey bir araştırma yaptılar. Dün gece itibariyle netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde. Ama onun ötesinde de bir teknisyen arkadaşımız daha enkaz altından çıkarıldı, şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. Çünkü bir araç da patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Biz acaba önce içeriye girip birisi bir şey koydu mu diye düşünmüştük ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafından yaklaşık ayda bir, arama tarama yaptırırız. Çok kısa süre içerisinde bunu kazmışlar, yerin altında bir patlayıcı yerleştirmişler.

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