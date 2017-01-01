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Hakkari ve Diyarbakır'da operasyon

Diyarbakır'da güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü, yardım yataklık ettiği belirtilen 1 kişi yakalandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:16:50 Güncelleme: 10:17:55

Hakkari Valiliği, Kuzey Irak'taki Zap kampından Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çağlayan köyü askeri üs bölgesine sızmaya çalışan çok sayıda PKK'lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Gözbaşı köyü Karşıyaka mezrasında ikamet eden, PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirtilen bir kişinin evine operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü, yardım yataklık ettiği belirtilen 1 kişi yakalandı.                        

 

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