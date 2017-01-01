12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ankara
GÜNDEM

Ankara'daki astsubay cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Astsubay Bekir Uyanık, maskeli şahıslar tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:46:18 Güncelleme: 11:11:23 İHA

Ankara'da Astsubay Bekir Uyanık'ın Keçiören ilçesinde bulunan evinin önünde 26 Şubat günü bıçaklanarak öldürülmesine eşinin yaşadığı yasak aşk ve eşinin ailesinden kalan 2 milyon liralık mirasın neden olduğu ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayın aydınlatılması için oluşturulan özel ekip olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. O gece astsubayı bir aracın takip ettiği ve takip eden otomobilin Yenimahalle ilçesinde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Arabada yapılan incelemede Astsubay Uyanık'ın kan izlerine rastlandı. Astsubay'ın eşinin emniyette verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenen ekipler, Ayşe Uyanık'ı takibe alındı. Yapılan takip sonucunda Uyanık'ın cinayet öncesinde ve sonrasında görüştüğü Hacı Ömer G. ve Mehmet B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyette yapılan sorgusunda Astsubay Bekir Uyanık'ı Hacı Ömer G.'nin öldürdüğü, arkadaşı Mehmet B.'nin ise yardım ettiği belirlendi. Yasak aşk yaşadığı iddia edilen Astsubay'ın eşi Ayşe Uyanık ile cinayeti işleyen Hacı Ömer G. ve Mehmet B. sorgularının ardından tutuklandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kara Kuvvetleri lojmanlarındaki çatışma güvenlik kamerasında
GÜNDEM

Nöbetçi er darbecileri böyle püskürttü!
Erdoğan'a YAŞ kararlarını sunan albay Fehmi Atuk generalleri fişlemiş
GÜNDEM

Erdoğan'a YAŞ kararlarını sunan albay hakkında şoke ...
HDP'den İstanbul'da miting
GÜNDEM

HDP'den İstanbul'da miting
Ankara'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
GÜNDEM

Feci olay! Her şey 4 aylık bebeğini emzirdiği sırada ...
Ankara'da 9 yaşındaki çocuk uçan balondaki helyum gazından öldü
GÜNDEM

Masum görünen o balonlar sonu odu
Ankara Konya Yolu'nda kaza
GÜNDEM

Ankara Konya Yolu'nda kaza
SON DAKİKA! Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
GÜNDEM

TEKİRDAĞ'DA FABRİKADA YANGIN! VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Oda TV davasında karar günü
GÜNDEM

ODA TV DAVASINDA KARAR GÜNÜ
Adana'da gölde cesedi bulunan genç kızın hikayesi yürek yaktı
GÜNDEM

GÖLDE CESEDİ BULUNAN GENÇ KIZIN HAYATINDAN DRAM ÇIKTI!
Aydın Söke'de sokağı yengeçler bastı
GÜNDEM

"ŞAŞKINIZ, İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK"
Ankara'daki astsubay cinayetinin altından yasak aşk çıktı
GÜNDEM

ASTSUBAY CİNAYETİNİN ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI!
Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı!
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI!