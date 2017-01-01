Oda TV davasında karar açıklandı

Kamuoyunda Oda TV olarak bilinen ve gazeteci Soner Yalçın, Ahmet Şık, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün de arasında bulunduğu 13 kişinin yargılandığı davada karar belli oldu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, 6 yıldır süren davada İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, soruşturma ve kovuşturmada görev alan kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına başka suçtan tutuklu Ahmet Şık ile Hanefi Avcı, Soner Yalçın, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Çoşkun Musluk,Muhammed Sait Çakır katıldı. Duruşmaya gelmeyen diğer sanıkları avukatları temsil etti. Sanıklara yakınları ve arkadaşları destek verdi.

SANIKLARIN SON SÖZLERİ

Mahkeme heyeti, davanın karar aşamasına geldiğini belirterek sanıklara son sözlerini sordu.

Son sözleri sorulan sanıklar şunları söyledi:

Ahmet Şık: “Söyleyecek çok fazla sözüm var. Ama aklımdan geçenleri söylersem muhtemelen yeni bir dava konusu olacak. Bu adliye gerçekten Türkiye’de adaletin mezarı haline geldi. Bu mezarın kazıcıları ne yazık ki hakim ve savcılar”

Soner Yalçın: “Söylecek bütün sözleri 7 yıllık süreç içerisinde söylediğimizi düşünüyorum. Bize bu kumpası kuran FETÖ’den şikayetçi olduğumu söylemek istiyorum”

Barış Pehlivan: “Bu sanık sandalyesine , bu kumpası kuran bütün devlet görevlilerinin oturmasını istiyorum”

Barış Terkoğlu: “Bu davada sanık olmak, 6 yıl sonra devlet içerisindeki çetelerden uzak olmak anlamına geliyor. Bu davada hakim savcı olmaktansa sanık olmaktan mutluyum. Sizin kararınız önce salondakilere, sonra vatana hayırlı olsun”

Yalçın Küçük: “Evvela adı Ergenekon olan davanın bir numaralı sanığıydım. Orduyu PKK’yı herşeyi yönetmekle suçlandım. Kararınızı verirken açılan davalarda bir numara olduğumu unutmayın. Polis çıraklarının hazırladığı iddianamelerle hapislerde kaldım. Takdir sizindir”

Hanefi Avcı: “Mahkemeden şahsım ve arkadaşlarım adına iddia edilen suçu işlemediğimiz için beraat verilmesini ve sahte belgelerle bu suçu atanlar hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyorum”

Nedim Şener: “Son sözüm, ilk sözüm olacak. 3 Mart 2011’de gözaltına alındığımda ‘Hrant için Adalet’ demiştim. Son söz olarak da ‘Hrant için Adalet’ diyorum. Bunun bir nedeni var Dink davası ile ilgili FETÖ’cü polislerin ilişkilerini ortaya çıkardığım için buraya iliştirildim. Burada yargılananların yaptıkları Fetullahçı terör örgütüne karşı uyarmaktı. Davada yargılananların yazdıkları okunsaydı. Türkiye bu günleri bu denli yaşamazdı önlemler alabilirdi. Bu dava bizden çok şey aldı, çok şey götürdü, çok şey getirdi ama bir tek hukuk getirmedi”