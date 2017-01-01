Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 19. Dönem Polis Özel Harekat (PÖH) sözlü sınavı geçtiğimiz ay tamamlandı. Sözlü mülakat sınavına giren binlerce polis adayı, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu. Peki Polis Özel Harekat sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı...

PÖH SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 10 bin Polis Özel Harekat sözlü mülakat sınavlarının sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla ilgili Süleyman Soylu Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında, "Mülakatlar bitti, son düzenlemeler yapılıyor, çok yakın zamanda sonuçlar açıklanacak" ifadelerine yer verdi.

Sözlü mülakatlarda da başarı gösteren polis adayları, polis eğitimi için eğitim merkezlerine sevk edilecek ve yaklaşık 6 ay boyunca zorlu bir eğitimin ardından Polis Özel Harekat olacak.

ÖZEL HAREKAT EĞİTİMLERİ NASIL OLACAK?



Özel Harekat öğrencileri, birimlere ayrılacak ve uzmanlık eğitiminden geçirilecek. Bu çerçevede öğrencilere keskin nişancı, pusuya karşı koyma, keşif, istihbarat, nokta operasyonu, rehine kurtarma operasyonu, koruma, köpek timi, bomba ve su eğitimleri verilecek.

Eğitimler tamamlandığında her bir Özel Harekat polisi, 10 kilo sırt çantası ile 2 bin 500 metreyi 15 dakikanın altında kat edebilecek, tabanca ve piyade tüfeği atışlarında yüzde 50 başarı sağlayacak düzeye gelecek.

HER TÜRLÜ KOŞULA KARŞI EĞİTİM VERİLECEK

Özel Harekat eğitimi tamamlandığında polislerin fizikleri ve kondisyonu, her tür operasyonu gerçekleştirebilecek düzeye yükselecek. Polisler, ileri atış tekniklerini bilecek ve keskin nişancılık yapabilecek. Her tür patlayıcı düzeneğini ve patlayıcı maddeyi tanıyacak olan bu polisler, patlayıcıları nasıl etkisiz hale getireceğini öğrenecek.

Polisler, yaralılara ilk yardım konusunda da bilgilendirilecek.

Polisler yüksek riskli ve kritik operasyonlarda görev almak üzere yetiştirilmeleri sonrası, tüm Özel Harekat şubelerine dağıtılacak. Buralarda, terör örgütlerinin eylem yapma ve harekat kabiliyetinin en aza indirilmesi amacıyla görev yapacaklar.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) üniversite mezunu olan kişileri belirli kriterlere göre seçerek 6-9 ay süren eğitim sürecinin ardından polis memuru olmak imkanı sağlıyor. 4 yıllık fakülte mezunu olup kanunen belirlenen POMEM başvuru şartları arasındaki nitelikleri taşıyan kişiler kurum tarafından yapılan sınavlar sonucundan bu okullarda eğitim almaya hak kazanıyor.



POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, 2015 veya 2016 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Bir önceki başvuru döneminde KPSS koşulu yoktu. 18. dönem başvurularında ise c maddesindeki KPSS koşulu geçerliydi.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2015 veya 2016 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puanı almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına,

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.”

“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak