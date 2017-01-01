Otoyolda arızalanan aracı motosikletliler ayaklarıyla itti!

E-5 Otoyolu Mevkii'nde arıza yapan bir aracı motosikletli iki kişi ayaklarıyla itmeye çalıştı. Görüntüler, İstanbul E-5 Maltepe istikametinde kameraya yansıdı.

OTOMOBİLİ AYAKLARIYLA İTTİLER!



Görüntülerde, arıza yapan bir araç, sağ şeritte duruyor. Motosiklet kullanan iki şahıs, ayakları ile otomobili itiyor. Bu esnada şahıslardan bir tanesi motosikletin üstünden inerek aracı yaya olarak itmeye çalışıyor.

PATENLİ GENÇLER OTOYOLDA!

Yine E-5 Karayolunda 3 gencin patenleri ile araçların arasında yolculuk yapması kameraya yansıdı. Ataşehir mevki Kadıköy istikametinde, patenli gençlerin E-5 üzerinde yolculuk yapmaları görenleri şoke etti. 3 genç, trafiğin yoğun olmasını da fırsat bilerek E-5'te şeritten şeride geçti. Patenli gençler oluşturdukları tehlikenin farkında olmadan yolculuklarına yol kenarında devam ettiler.