Aydın Söke'de sokağı yengeçler bastı

Söke'nin merkez mahallelerinden Yenicami Mahallesi İncir Sokak'ta kimliği belirsiz kişi yada kişilerce canlı yengeçler, çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Çok sayıda naylon poşet içinde bulunan yengeçler kısa sürede sokağa yayıldı. Parke taşı yolda yürüyen yengeçleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ortaya çok nadir görülebilecek bir manzara çıktı.

Alınan ihbar üzerine İncir Sokağa gelen Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Söke Belediyesi temizlik görevlileri, ilginç manzara karşısında "Şaşkınız. İlk kez böyle bir şey gördük" diyebildi.