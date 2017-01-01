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Aydın Söke'de sokağı yengeçler bastı

Sokakta yengeç temizliği yapan görevliler de şaşkınlıklarını gizleyemedi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:43:49 Güncelleme: 11:45:28 İHA

Söke'nin merkez mahallelerinden Yenicami Mahallesi İncir Sokak'ta kimliği belirsiz kişi yada kişilerce canlı yengeçler, çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Çok sayıda naylon poşet içinde bulunan yengeçler kısa sürede sokağa yayıldı. Parke taşı yolda yürüyen yengeçleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ortaya çok nadir görülebilecek bir manzara çıktı.

Alınan ihbar üzerine İncir Sokağa gelen Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.  Söke Belediyesi temizlik görevlileri, ilginç manzara karşısında "Şaşkınız. İlk kez böyle bir şey gördük" diyebildi.

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