Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na silahla girmeye çalışan bir kişi yakalandı

İstanbul Kartal'daki dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Anadolu Adalet Sarayı'na anahtarlık şeklinde suikast amaçlı kullanılan silahla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, 62 yaşındaki makine kimya sanayiinden emekli M.B., adliyenin B blok -4. katındaki X-Ray cihazından geçti, üzerindeki eşyaları da sepete koydu. Polis ekipleri sepetteki malzemeler arasında anahtarlık süsü verilmiş içerisinde 2 adet kurusıkı mermisi bulunan silahı farketti. Ekipler, suikast silahı olarak kullanıldığı bilinen namlu uç kısmı çelik pimle kapalı anahtarlık şeklindeki silaha el koyarken, şüpheliyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.





Adliyeye mahkemede bulunan dosyası ile ilgili işlem yapmaya geldiği ifade edilen şüpheli M.B. hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı. Herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenilen M.B.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.