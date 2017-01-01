Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'de İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek " Erzurum Buluşması"nda halka hitap edecek, saat 19.00'da ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"na iştirak edecek.

CUMHUBAŞKANI ERDOĞAN, ÖĞRENCİLERİN SORULARINI CEVAPLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında üniversiteli öğrencilerin sorularını cevapladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, "Vatan topraklarında ölmek varken, o gavur topraklarında esir yaşayamam dedim" dedi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Haydarpaşa'daki yerleşkesine gerçekleşen programda bir öğrencinin 'tek adam' eleştirilerinin nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuvvetler ayrılığı prensibinde malum yasama yürütme yargı erkleri var. Tek adamlık dediğiniz zaman adeta bir kişi almış götürüyor yönetimi. Burada böyle bir şey yok. Söz konusu değil. Sadece yürütmenin bir kişide toplanması o cumhurbaşkanında toplanıyor. şu anki durumda çift başlılık var. Cumhurbaşkanı var, başbakan var. Örneğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP'nin genel başkanıydı hem de ülkenin cumhurbaşkanıydı. Aynı şekilde İsmet İnönü, partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanıydı. 'Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal' diyen Kılıçdaroğlu, onların tek adamlığından bahsediyor mu? Şu anda başbakan bir partinin genel başkanı aynı zamanda yürütmenin başı. Onun için tek adamlık ifadesi kullanılıyor mu? Şimdi cumhurbaşkanı başbakan ikilemi ortadan kalkıyor. Sadece cumhurbaşkanı olacak. En yakın çalışma arkadaşları içerisinden bir, iki bilemedin üç başkan yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş bir başkan onun yanında güçlendirilmiş bir yasama organı parlamento, güçlendirilmiş yargı olacak. Yasama yürütme, yargı kendi görevini yapacak. Tek adamlık asla söz konusu değil. Ayağımıza 14 sene pranga bağlandı. Daha fazla şeyler yapabilirdik. Yürütmenin güçlendirilmesi lazımdı. Bu düzenlemede asla kat'a tek adamlık söz konusu değil" diye konuştu.

Bir öğrencinin 600 milletvekili sorusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceden de 600'ün üzerinde milletvekili ve senatör vardı. Şu anda Türkiye'nin nüfusu 80 milyon oldu. Temsilde adaleti sağlamak gerekiyor. İllerin temsiliyeti konusunda daha bir adil temsiliyet olsun" dedi.

Gazeteci Mehmet Ali Birand ile programın yapıldığı binada daha önce program yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İBB Başkanlığım adaylığında rahmetli Mehmet Ali Birand'la toplantı yaptık. Öğrencilerimiz aynı şekilde sorular sordu. Aradan 23 yıl geçti. O zaman yaptığımız program çok verimli oldu. Bir yılla iki yıl arasında İstanbul'u tertemiz yaptık. Hava kirliliğinden kurtardık " diye konuştu.