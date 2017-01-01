Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen " Erzurum Buluşması"nda halka hitap ediyor. Erdoğan'ın açıklamalarındans satırbaşları:
"20 AYDA 10 BİNİ AŞKIN TERÖRİST ETKİSİZ"
Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Bestler-Dereler'de inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yok, yola devam. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.
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