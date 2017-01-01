Başbakan Binali Yıldırım, etkinliğe klasik otomobille gitti

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'daki bir etkinliğe, makam aracı yerine 1976 model Mercedes marka klasik otomobille geldi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, dün "Erzincanlılar Buluşması"na katılmak üzere İzmir'den İstanbul'da geldi. Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nda makam aracını kullanmak yerine oğlu Bülent Yıldırım'ın kullandığı 24 FF 224 plakalı 1976 model nostaljik otomobile bindi. Etkinlik alanına klasik otomobille giden Yıldırım'a, kısa yolculuğu sırasında eşi Semiha Yıldırım, gelini ve torunu da eşlik etti.





Buluşmanın yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişi sırasında Başbakan Yıldırım'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.