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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu: Hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Söz verdim karar verdim, 16'sına kadar hiçbir kışır tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim" dedi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:16:49 Güncelleme: 13:18:55 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Belediyesi Küçükyalı Kültür Merkezi'nde geri dönüşüm işçileri ile bir araya geldi.

Türkiye'deki işsizlik sorununa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "6.5 milyon işsizimiz var. 17 milyon hanede yoksulluk var. Bu sosyal devlet nerede? Anayasal güvence altına alınan ekonomik ve sosyal haklar tek adam rejimi ile bir kişiye devrediliyor. Bir kişi arzu ettiği zaman asgari ücreti dondurabilecek, arzu ettiği derneği, sendikayı kapatabilecek. Sizin hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bütün kapıları sizin yüzünüze kapatanlara bir kez olsun çıkacaksınız 'Hayır' diyeceksiniz. Bu sizin bir hak arama çığlığınız olacak" diye konuştu.

Referandum sürecindeki tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, "Anayasa görüşmeleri yapılıyor. 18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda konuşulmuyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak. Elinizden alınacak hakları duyurmamak. Söz verdim karar verdim, 16'sına kadar hiçbir kışır tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim" şeklinde konuştu.

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