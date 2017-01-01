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Özgür Özel
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Özgür Özel: Hanginiz tankın üstündeydiniz de biz aşağıda kaldık?

CHP'li Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere Habertürk TV'de yanıt verdi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:43:55 Güncelleme: 14:44:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi nerede olduğuna ilişkin tartışmalara CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yanıt verdi.

Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtlayan Özel, Kılıçdaroğlu'nun Genelkurmay'dan gelen telefona "Darbeyi kimin yaptığıyla ilgilenmiyoruz, buna bakarsan darbeye karşı olamazsın" yanıtını verdiğini anlatan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki duruşu nedeniyle Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiğini hatırlattı.

15 Temmuz gecesi Ankara'dan İstanbul'a gelen uçakta AK Partili Hayati Yazıcı'nın da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu hatırlatan Özel, Yazıcı'nın daha sonra kendisine "Genel başkanla konuşmanızı duydum, tarihe geçtiniz" dediğini aktardı.

"BAŞBAKAN ILGAZ TÜNELİ'NDEYDİ"

Referandumda oylanacak 18 maddeyi konuşmaktan kaçınmak için bu tartışmaların başlatıldığını söyleyen Özel, "O gün Başbakan, biz şimdi bunları konuşmadık, Ilgaz Tüneli'ndeydi ya, ne tankın üstü! Bir deliğin içine girdiler, geceyi orada geçirdiler Başbakan'a bir şey olmasın diye. Ben bunu eleştirmem" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun havalimanında Ankara'ya dönmenin yollarını aradığını kaydeden Özel, "'Ankara hava sahası kapalı, kesinlikle uçuramıyoruz' dediler. Başbakan'ı kim nasıl tünele soktuysa, Cumhurbaşkanı'nı kim nasıl meydana çıkarmayıp bir odada açıklama yaptırdıysa, genel başkanın ekibi de onu koruyacak" dedi.

"BİZ KAPALI MECLİS'İ AÇTIRDIK"

"Hanginiz tankın üstündeydiniz de biz aşağıda kaldık? Ama biz kapalı Meclis'i açtırdık" diyen Özel, Kılıçdaroğlu'nun da o gece ilk uçakla Meclis'e geleceğini söylediğini aktardı.

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