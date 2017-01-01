İzmir'de bomba ihbarıyla tren durduruldu

İzmir'de, Aliağa-Cumaovası seferini yapan şehir için banliyo treni, gelen bomba ihbarı üzerine Torbalı ilçesinde durdurularak boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa-Cumaovası seferini yapan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) treninde, bir yolcu tarafından bomba ihbarı yapıldı. Tren içerisindeki şüpheli paketi gören yolcu, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Yetkililerle temasa geçen jandarma, hemen bölgeye intikal ederek İzmir'e seyir halinde olan İZBAN trenini Pancar Mahallesindeki durakta durdurdu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Tren içerisindeki yolcularda, apar topar hızlı bir şekilde boşaltıldı. Olay yerine ise bomba imha uzmanları sevk edildi. Uzman köpeklerde, tren içerisinde arama yaptı. Bu arada yolcularda, bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, daha sonrada titiz bir şekilde paketi gözlemledi. Özel kıyafetlerle pakete yaklaşan bomba imha uzmanı, paketin yumurta kolisi olduğu gördü. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından paketin önemsiz çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı. Seferler 1 buçuk saatin ardından yeniden başladı.