12 NİSAN 2017
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Kadıköy'de hırsızlar apartmanın güvenlik görevlisini döverek öldürdü

Başına aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanan Karabulut hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:29:43 Güncelleme: 15:57:16 DHA

Kadıköy'de  hırsızlık amacıyla geldiklerini fark edip müdahale etmek isteyen bir apartmanın güvenlik görevlisi, şüphelendiği kişiler tarafından korkunç şekilde dövülerek öldürüldü.

Olayı gerçekleştiren 3 kişi yakalanıp tutuklandı kaçan bir kişinin yakalama çalışması devam ediyor. Apartman görevlisinin öldüresiye dövüldüğü o anlar MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay geçen pazar akşamı yaşandı. Bir dükkana hırsızlık amacıyla girmeye çalışan 4 kişiyi fark eden yakındaki apartmanın güvenlik görevlisi Osman Karabulut hırsızlığa engel olmak istedi.

Silahlı ve sopalı oldukları belirtilen 4 kişi, Karabulut'u kovalamaya başladı.  Güvenlik görevlisi kaçarken dengesini kaybetti ve düştü. Peşinden gelen şüpheliler yere düşen Karabulut'u darp etmeye başladı. Darbeler dakikalarca sürdü. Başına aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanan Karabulut olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Karabulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis, Oğuzhan T adlı şüpheliyi yakaladı. Polis şüphelinin ruhsatsız silahı ile buna ait bir şarjör ve darpta kullanılan sopaya el koydu. Olaya karıştıkları belirlenen  Cem D.  ve Meriç A. da Maltepe'de saklandıkları yerde yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Şüphelilerin, "uyuşturucu madde ticareti", "iş yerinden hırsızlık", "oto hırsızlığı", "kasten yaralama" gibi suçlardan poliste kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

DARP ANI KAMERADA

Apartmanın güvenlik görevlisinin darp edilmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde apartman görevlisinin koşarken yere düştüğü görülüyor. Şüphelilerin yerdeki güvenlik görevlisine sopalarla, tekmelerle defalarca vurduğu görülüyor.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 dakika önce
    Yaşları kaç ? işledikleri suş dosyasına bak ve bu insanlar nasıl dışarıda gezebiliyor ?
  • Misafir 13 dakika önce
    önünüze geleni 2 ay yatırıp salarsanız olacağı bu adamların işlemediği şey kalmamış.
  • Misafir 24 dakika önce
    şimdi cezaevinde de tosunlar gibi bakalım onlara ve parasını da biz ödeyelim.
  • Misafir 24 dakika önce
    koca yürekli güvenlik sayın abi allah rahmet eylesin sanada .. elbistandan sana sonsuz dualar
  • Misafir 26 dakika önce
    memlekette hırsızlığın cezası yokki adam 37 kez hırsızlık yapmış dışarda geziyor
  • Misafir 31 dakika önce
    Türkiyeyi tamamen linç kültürü ele geçirdi cennet vatanım be hale geldi
  • Misafir 13 dakika önce
    Linç kültürü tüm insanlıkta var. Ülkeyle memleketle ne ilgisi var bunun
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