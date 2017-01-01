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Sakarya'da 26 yıl önce bebeğini attığı derede cesedi bulundu

İlk tespitlere göre intihar ettiği belirlenen Ayşe G.'nin annesiyle birlikte yaşadığı, 1991 yılında evlilik dışı dünyaya gelen birkaç aylık olan erkek çocuğunu Göynük Suyu Deresi'ne atarak öldürdüğü öğrenildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:03:04 Güncelleme: 16:05:07 DHA

Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde, 1991 yılında çocuğunu dereye atarak ölümüne neden olan 50 yaşındaki Ayşe G.'nin cesedi çocuğunu attığı derede bulundu. Psikolojik tedavi gören Ayşe G.'nin sık sık çocuğunu suya attığı derenin kenarına gittiği öğrenildi.

Taraklı Hacımurat Mahallesi'nde oturan Ayşe G., dün sabah evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Polis ve jandarma ekipleri Ayşe G.'nin bulmak için çalışma başlatırken, belediye hoparlöründen de anonslar yapıldı. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Ayşe G.'nin bugün öğle saatlerinde Göynük Suyu Deresi'nde cesedi bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri Ayşe G.'nin cesedini sudan çıkardı. İlk tespitlere göre intihar ettiği belirlenen Ayşe G.'nin annesiyle birlikte yaşadığı, 1991 yılında evlilik dışı dünyaya gelen birkaç aylık olan erkek çocuğunu Göynük Suyu Deresi'ne atarak öldürdüğü öğrenildi. Çocuğunu suya attığı yerde cesedi bulunan kadının sık sık su kenarına gelerek uzun süre beklediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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