Kilis'te DEAŞ şüphelileri el bombaları ve canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Kilis'te son iki gün içerisinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan yabancı uyruklu 32'si çocuk 65 kişi yakalandı. DEAŞ şüphelisi kişilerin üzerinde yapılan aramada canlı bomba yeleği ve el bombaları ele geçirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nurcan İnal'ın aktardığı bilgilere göre, Kilis'te merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri önceki gün Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan sınırı geçtikleri belirlenen kalabalık bir grubu fark etti. Jandarma tarafından 23'ü çocuk 43 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen DEAŞ şüphelilerinin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, bir canlı bomba yeleğiyle 8 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. İnanlı köyünde bugün de sınırı geçen 9'u çocuk 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada 8 el bombası ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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