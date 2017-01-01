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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'ın halk oylamasında tüm sandıklara saldırı çağrısı yaptığı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:11:49 Güncelleme: 18:19:58 AA

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın halk oylamasında tüm sandıklara saldırı çağrısı yaptığı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

İstihbarat çalışmasında halk oylaması sürecinin güvenli şekilde yürütülmesini engellemeye yönelik terör örgütleri ve bazı grupların provokatif eylemler düzenleyebileceği, DEAŞ'ın da tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı belirlendi.

Bu bilgiler üzerine düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Mersin il merkezinde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N, Mut ilçesinde A.A. ile Tarsus ilçesinde de A.T. ve E.E. olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üst ve ev aramalarında ise çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen doküman, kitap, dergi ve digital malzeme ile ruhsatsız bir av tüfeği ile fişekleri ele geçirildi.

Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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