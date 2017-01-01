12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Erdoğanname" kitabı için toplatma talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hitaben yazılan "Erdoğanname" isimli şiir kitabının yayından kaldırılmasını ve toplatılmasını talep etti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:31:12 Güncelleme: 18:37:09 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğanname" isimli şiir kitabında, inanç ve kültür değerleriyle bağdaşmayan birçok şiirin yer aldığını gerekçe göstererek sözkonusu kitabın yayından kaldırılması ve toplatılması talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla söz konusu kitabın yayınevine ihtarname gönderdi.

İhtarnamede, "Sayın Cumhurbaşkanımız, mensubu olmaktan büyük şeref duyduğumuz inancımızın bir gereği olarak deruhte ettiği makamların ötesinde bir kul ve insan olduğunu birçok kez değişik vesilelerle ifade etmiştir. Siyasi hayatı boyunca milletimizin yüksek takdirlerine mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız, ölçüsüz övgülere hele hele inanç ve kültür değerlerimizle bağdaşmayan yakıştırmalara hiçbir şekilde prim vermemiştir. Bu tarz davranışların, Sayın Cumhurbaşkanımızı hoşnut etmek bir yana müteessir ettiği bir gerçektir." ifadesine yer verildi.

Türk hukuk düzeninin kişilik haklarına saldırıyı herhangi bir yöntemle sınırlandırmadığına işaret edilen ihtarnamede, bazen kişilik haklarına saldırının övgü ve takdir kılıfı altında da yapılabildiği belirtildi.

Söz konusu şiir kitabıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yer yer insan üstü ve kutsal bir varlık algısı oluşturulmaya çalışıltığı kaydedilen ihtarnamede, bu durumun da itikadi açıdan sorun teşkil ettiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına açık bir saldırı olduğu bildirildi.

İhtarnamede, kitabın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir kısım şiirler içerdiğine dikkat çekilerek "Erdoğanname" isimli şiir kitabının yayından kaldırılması ve toplatılması, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • haberturk_takipcisi 20 dakika önce
    seni çok seviyoruz Reis...
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: 16 Nisan onların kabusu, milletin bayramı olacak
GÜNDEM

Erdoğan: Onların kabusu, milletin bayramı olacak
Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan
GÜNDEM

5 bin parçadan oluştu, son taşı o koydu
Erdoğan'a YAŞ kararlarını sunan albay Fehmi Atuk generalleri fişlemiş
GÜNDEM

Erdoğan'a YAŞ kararlarını sunan albay hakkında şoke ...
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Yenikapı' yanıtı
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Yenikapı' yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim davet etmezdim
GÜNDEM

Erdoğan: Darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Polis Teşkilatı'na kutlama mesajı
GÜNDEM

Erdoğan'dan 'Türk Polis Teşkilatı'na kutlama mesajı
Erdoğan: 16 Nisan onların kabusu, milletin bayramı olacak
GÜNDEM

ERDOĞAN: ONLARIN KABUSU, MİLLETİN BAYRAMI OLACAK
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (12 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 12 NİSAN GÜNLÜĞÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Erdoğanname" kitabı için toplatma talebi
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN O KİTAP İÇİN TOPLATMA TALEBİ
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
GÜNDEM

ACILI BABANIN YÜREK DAĞLAYAN SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu: Hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU: SÖZ VERDİM, 16 NİSAN'A KADAR...
SON DAKİKA! Reuters: Diyarbakır saldırısını PKK üstlendi
GÜNDEM

REUTERS: DİYARBAKIR SALDIRISINI PKK ÜSTLENDİ